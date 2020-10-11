Главу Завитинска оштрафовали за плохие дороги в городе

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По требованию прокурора Завитинского района глава города Завитинска привлечена к административной ответственности за аварийное состояние дорог.

Как оказалось, администрация Завитинска не организовала работы предусмотренные статьёй 12 Федерального закона «О безопасности дорожного движения». Это привело к проблемам при движении транспортных средств с разрешённой скоростью, аварийности на дорогах, угрозе жизни и здоровью граждан.

— По результатам проверки прокурор района в отношении главы города Завитинска вынес постановление о возбуждении дела за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог. Мировой судья привлёк главу города к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 000 рублей. Кроме того, главе Завитинска прокурором района внесено представление об устранении нарушений закона. Состояние дорожного покрытия приведено в соответствие нормативным требованиям, — сообщили в прокуратуре Амурской области.