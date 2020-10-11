В кабине грузовика в Хабаровске взорвался газ

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Вчера днём, 10 октября на окраине Хабаровска прогремел сильный взрыв. В грузовике, припаркованном рядом с автобусной остановкой, взорвался баллон с газом.

Кварталы посёлка имени Горького на восточной окраине Хабаровска сотряс мощный взрыв. О происшествии сообщили местные жители.

Информацию о взрыве подтвердили в экстренных службах. На месте ЧП оперативно отработали пожарные расчёты.

— Вызов поступил в 15:38, а 16:17 возгорание было ликвидировано. Инцидент произошёл около автобусной остановки рядом с домом по улице Гагарина, 8. По предварительным данным, в кузове микрогрузовика произошла разгерметизация лежавшего там баллона со сжиженным газом. Взрывной волной выбиты стекла в трёх квартирах на втором и третьем этажах соседнего дома, чьи окна выходили на проезжую часть. Информация о пострадавших не поступала, — рассказала Екатерина Потворова, начальник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю.

Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает todaykhv.ru