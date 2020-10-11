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11октября
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сегодня, 09:22 3

В Приморье бандиты обстреляли полицейский спецназ

В Приморье бандиты обстреляли полицейский спецназ
Фото: pixabay.com

В пятницу, 9 октября во время задержания опасной банды в Хасанском районе Приморья между преступниками и полицейским спецназом произошла перестрелка. По информации местных информационных агентств, первыми огонь открыли преступники. Один из бандитов убит на месте.

Как сообщает портал vl.ru, инцидент произошёл во время операции по задержанию опасных преступников в посёлке Рязановка Хасанского района. Бандиты раскрыли засаду спецназа МВД «Гром» и открыли огонь из ружей и пистолетов.

«В результате перестрелки один из преступников был убит на месте, второй скрылся с оружием. МВД проводит оперативно-розыскные мероприятия по адресам возможного появления преступников. В Приморье объявлен план-перехват. На дорогах Хасанского района края выставлены мобильные посты сотрудников полиции. Все автомобили проверяют, в частности, досматривают багажники», пишут наши приморские коллеги.

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#криминал

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Комментарии
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  • invv

    invv
    1 час назад

    Нужен корректор, ох, как нужен.

  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    1 час назад

    Нужен. Стало стыдно,стали комментарии удалять. Или ген.директор увидел безграмотность своих подчиненных.

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