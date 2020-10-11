90 человек спасли специалисты амурского ПСО в этом году
За 9 месяцев 2020 года спасатели областного ПСО совершили 1785 рабочих выездов.
460 раз пришлось выезжать для того, чтобы ликвидировать последствия ЧС и оказать помощь населению Амурской области.
875 раз спасатели оказывали помощь амурчанам при угрозе здоровья и жизни;
158 раз выезжали на ликвидацию лесных пожаров;
132 раза работали на водной акватории;
117 раз ликвидировали пожары в пределах муниципальных округов;
56 раз выезжали на ложные минирования;
19 раз участвовали в поисково-спасательных работах в горно-лесистой местности, столько же раз принимали участие в ликвидации последствий ДТП;
13 раз спасатели занимались ликвидацией последствий розлива ртути, столько же — ликвидацией последствий аварий на коммунальных сетях, энергосетях.
Дважды специалисты выезжали на ликвидацию последствий разрушения строительных конструкций.
В ходе ликвидации этих ЧС сотрудники областного ПСО спасли 90 человек, сообщает амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.
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