Выбор читателей за 10 октября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 10 октября.

В субботу утром, 10 октября, на подъезде к Благовещенску произошло массовое ДТП. Как сообщили в ГИБДД Амурской области, причиной масштабной аварии стал туман.

В Амурской области лабораторно подтверждено 57 новых случаев коронавирусной инфекции. 19 заражений выявили в Благовещенске.

В Приамурье выпал крупный град. Осадки выпали в Кантон-Коммуне и на Свободненской трассе в 50 километрах от Благовещенска.

Жительница Благовещенска Анна Котельникова выиграла в открытом конкурсе «Школа филантропии» фонда Потанина. Размер гранта составил более 100 тысяч рублей. Полученные деньги она потратила на аренду помещения под социальный магазин и его оборудование. Идею амурчанка позаимствовала у коллег из Санкт-Петербурга.