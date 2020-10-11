Выбор читателей за 10 октября
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 10 октября.
Под Благовещенском из-за тумана разбились десять машин (видео)
В субботу утром, 10 октября, на подъезде к Благовещенску произошло массовое ДТП. Как сообщили в ГИБДД Амурской области, причиной масштабной аварии стал туман.
В Амурской области выявили 57 новых заражений коронавирусом
В Амурской области лабораторно подтверждено 57 новых случаев коронавирусной инфекции. 19 заражений выявили в Благовещенске.
На Приамурье обрушился град
В Приамурье выпал крупный град. Осадки выпали в Кантон-Коммуне и на Свободненской трассе в 50 километрах от Благовещенска.
Благовещенка открыла благотворительный магазин, чтобы помогать вещами обездоленным
Жительница Благовещенска Анна Котельникова выиграла в открытом конкурсе «Школа филантропии» фонда Потанина. Размер гранта составил более 100 тысяч рублей. Полученные деньги она потратила на аренду помещения под социальный магазин и его оборудование. Идею амурчанка позаимствовала у коллег из Санкт-Петербурга.
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