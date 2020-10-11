Гороскоп 11 октября: Козероги получат выигрыш, а у Водолеев сбудется мечта

Восход Солнца: 06:46

Заход Солнца: 17:46

Солнце в Весах.

Овен. Звёзды предостерегают вас от рискованных предприятий, сомнительных знакомств и дел, связанных с риском для здоровья. Возможны провокации, недоразумения и разногласия как в сфере профессиональной деятельности, так и дома.

Телец. День серьёзных провокаций и конфликтов. Не исключено выяснение отношений с окружающими вас людьми. Постарайтесь не принимать близко к сердцу случайные замечания и, в свою очередь, будьте предельно внимательны и осторожны в общении, дабы не задеть самолюбия партнеров, не вызвать их ревности или зависти.

Близнецы. День обязательно принесёт вам позитив, а мечты, о которых вы так долго думали, перейдут в разряд планов. Жизненный потенциал на высоком уровне. Возрастают творческие способности, сексуальность, дар убеждения.

Рак. Противоречивый день. Женщины смогут ощущать себя на высоте во всех отношениях. Вероятны деловые предложения, удачное завершение дел или новое увлечение. Ваше обаяние покорит окружающих. Мужчинам следует определить границы своих возможностей.

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Лев. Есть смысл активно заняться бизнесом, переговоры будут удаваться вам лучше всего, также можно решиться на подписание перспективных сделок. Благодаря романтическому настрою вы будете способны идеализировать предмет ваших чувств.

Дева. Не исключено, что неожиданное известие или благоприятное стечение обстоятельств обернет события в вашу пользу. Не торопитесь соглашаться, если вам предложат участие в совместном проекте — сегодня только индивидуальная деятельность может принести успех.

Весы. Критический день, отмеченный возрастанием напряжения. В связи с этим возможны несчастные случаи, аварии, плохое самочувствие. Ваши самые тяжелые предчувствия сбудутся. Готовьтесь к самому худшему во всеоружии и бесстрашии, однако сохраняйте внешнее спокойствие.

Скорпион. Сегодня ваша внутренняя сущность отражается на окружающем мире. Пришло время с новыми силами браться за работу. Возможно, чтоу вас появятся новые планы на ближайшее будущее, которые сулят неплохие денежные доходы.

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Стрелец. Энергетически мощный день. Будьте осторожны — избыток энергии может оказаться разрушительным. Высока вероятность проявления несдержанности и ссор с окружающими. Не стоит слишком злоупотреблять независимостью в отношениях с партнёрами.

Козерог. Рискните принять участие в каком-то конкурсе или акции, звёзды сулят выигрыш. Не стоит сегодня что-то менять, пусть пока все остается на своих местах. Вам захочется получить вознаграждение за свой труд, а шеф упорно не замечает вашей персоны.

Водолей. День благоприятен для важных покупок, приобретений. Забудьте о неприятностях. Сегодня вам представится уникальная возможность воплощения в жизнь сокровенной мечты. Всё будет зависеть от духовных и материальных накоплений предыдущих месяцев.

Рыбы. Благоприятный день для духовного прозрения, преодоления сомнений. Признаться себе в совершенных ошибках бывает очень трудно, но необходимо. С этого начинается духовный рост, преодоление комплекса неполноценности.

Астролог: Вальдемар Небоходцев