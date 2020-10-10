В Приамурье нашли «неучтённое» гнездо аиста

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В Березовскоми заказнике охотоведы нашли новое гнездо аиста. Как сообщает амурское охотуправление, приятное открытие сделали, когда приехали защищать птичьи дома от пожаров.

Новое гнездо обработали, а его владельцев внесли в списки «прописанных» на территории семейств.

Этой осенью аистам в Березовском заказнике не грозят неприятности от огня: на территории всё ещё стоит вода. Тем не менее, новый пожароопасный сезон придёт весной. Защитной обработки гнёздам хватает на год.

Всего в Березовском заказнике 26 гнёзд аиста.