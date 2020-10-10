В парке Дружбы будут расти губернаторские сосны

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В субботу, 10 октября, в Благовещенске проходила масштабная общегородская акция «Город берегу». В ней приняли участие городские организации, школьники, студенты, общественники, представители городской и областной власти. Приехал на субботник и глава Приамурья Василий Орлов. Он помогал с работами в парке Дружбы — высадил несколько молодых сосен.

Всего в рамках акции сегодня высаживали более 300 саженцев деревьев и кустарников на 8 различных площадках (общественные территории, дворовые территории, улично-дорожная сеть). Это в основном рябина, которой отдали предпочтение большинство горожан по итогам опроса. Также посадят сосну, ель, клен, калину, орех маньчжурский, тополь серебристый, сообщается на сайте областного правительства.



— Мы слышим много замечаний в части озеленения, они касаются, например, санитарной обрезки. И я согласен с этими замечаниями. Мэрией была проведена большая работа, чтобы проанализировать ситуацию. Сейчас разрабатывается программа обновления, на учет поставлены все больные, сухостойные деревья. Будет формироваться поэтапный план их замены, места для новых зелёных зон с учётом ухода за посадками. Вопрос проработали с наукой, собрали мнения благовещенцев. Безусловно, к озеленению, уходу за территориями нужно привлекать горожан. Только вместе мы сможем сделать Благовещенск более комфортным, — отметил Василий Орлов.



Губернатор рассказал о том, что на улице Калинина (от Тенистой до Октябрьской), где было большое дорожное строительство, решили высадить большемеры — крупные взрослые деревья. Порядка сотни 3-метровых рябин будут высаживать специалисты Свободненского питомника, где город закупил в общей сложности 500 взрослых деревьев. В течение последующих 2 недель засадят и Калинина, Театральную.

Кроме того, в рамках акции сегодня в Благовещенске возле БГПУ появилась «Аллея учителей», был отреставрирован мостик через Бурхановку и очищена территория около реки. Масштабная уборка прошла во всех районах Благовещенска.