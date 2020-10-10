В Амурской области выявили 57 новых заражений коронавирусом

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В Амурской области лабораторно подтверждено 57 новых случаев коронавирусной инфекции. 19 заражений выявили в Благовещенске.

Девять новых случаев зарегистрировали в Райчихинске, семь — в Тынде, шесть — в Свободном, по три в Зее и Тамбовском районе, по два в Шимановске, Архаринском и Тындинском районах, по одному в Благовещенском, Бурейском, Свободненском и Шимановском районах.

Темп прироста за последние сутки составил 1,2 %.

С нарастающим итогом в Амурской области выявлено 4 718 случаев COVID-2019. Показатель заболеваемости – 597,18 на 100 тысяч населения.

3 090 человек выписались из стационаров с выздоровлением. Количество летальных случаев составляет 54 человека.

2 558 человек контактировали с заболевшими.