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10октября
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сегодня, 17:11 2

В Ивановском районе прошла спасательная операция: рыбаков отрезало водой от внешнего мира

В Ивановском районе прошла спасательная операция: рыбаков отрезало водой от внешнего мира
Фото: www.instagram.com/amurskiespasateli/

Накануне группа амурчан отправились порыбачить на берег реки Зея в районе села Семиозерка. А на следующий день они не смогли вернуться обратно — насыпь, по которой они проезжали через реку Малая Белая, смыло водой. Людей вызволяли огнеборцы пожарного поста села Березовка, глава сельского поселения и местные жители.

Из-за переувлажнения почвы, осадков и воды с полей небольшой мост не выдержал и был смыт бурным потоком. Ширина промыва 4 метра, глубина более 1 метра. Рыбаки оказались отрезаны от цивилизации. Другой дороги для выезда там нет.

Сначала хотели положить большую плиту, чтобы автомобили могли проехать, однако постоянный поток воды подмывал берега, поэтому это было опасно. Тогда было решено с помощью крана перевозить на другой берег сначала транспорт, а потом и людей. Спасательная операция длилась несколько часов. За это время удалось перевести на 8 автомобилей и 16 человек, среди которых был один ребенок.

Ни техника, ни люди не пострадали, сообщает амурский центр ГЗ и ПБ.

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#жизнь #происшествия

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Комментарии
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  • White Wolf

    White Wolf
    1 час назад

    Так строповать машины - техника пострадала, хоть и незначительно

  • strannic

    strannic
    7 минут назад

    За это время удалось перевести на 8 автомобилей и 16 человек, среди которых был один ребенок.

    без слов.

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