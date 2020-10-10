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10октября
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сегодня, 17:44 1

Территорию возле Бурхановки в районе ДальГАУ очистили от мусора

Территорию возле Бурхановки в районе ДальГАУ очистили от мусора
Фото: www.instagram.com/chehovka_blag/

Библиотечные волонтеры в рамках общегородской акции «Город Берегу» очистили от мусора берег Бурхановки и обновили краску на мосту через речку.

— Это суббота и это субботник. Собрались все вместе и пошли на общегородскую акцию «Город Берегу». Делимся с вами чем занимались в этот день: насобирали 20 мешков с мусором, только представьте! Выкрасили мостик в районе улиц Горького-Кузнечная. В общем, провели день с пользой, — написали в своём Инстаграме сотрудники «Чеховки».

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#жизнь #помощь #природа

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Комментарии
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  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    А до Красноармейской/Кузнечной не дошли, видимо... Как упали попиленные деревья в Бурхановку месяц назад, так по сей день без изменений.

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