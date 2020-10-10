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10октября
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сегодня, 16:34 0

На Приамурье обрушился град

На Приамурье обрушился град

В Приамурье выпал крупный град. Осадки выпали в Кантон-Коммуне и на Свободненской трассе в 50 километрах от Благовещенска.

По сообщениям очевидцев отдельные градины были размером с перепелиное яйцо.

В Амурском гидрометцентре сообщили, что опасным погодным явлением считается ситуация, когда средний размер градин составляет 20 мм. Пока данных по сегодняшнему граду у них нет. Но в нынешних погодных условия, учитывая то, что на Амурскую область идёт глубокий циклон, это допустимое явление, отметили в гидрометцентре.

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#Благрайон #погода #Свободный

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