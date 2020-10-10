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10октября
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сегодня, 16:13 0

В Белогроске спасателям пришлось вытаскивать корову-бедолагу из траншеи

В Белогроске спасателям пришлось вытаскивать корову-бедолагу из траншеи
Фото: www.instagram.com/amurskiespasateli/

Спасателям амурского ПСО пришлось спасать корову в Белогорске. Животное провалилась в траншею, которая образовалась после прокладки кабеля.

В районе базы по улице О. Кошевого хозяева оставили корову на выпас, предварительно привязав её длинной веревкой. Рядом рабочие прокладывали кабель под землей. После того, как они закончили все работы и засыпали траншею, животное решило рядом пощипать травку и провалилось в рыхлый грунт. Спасатели вместе с хозяевами и неравнодушными людьми сначала с помощью лопат откопали животное, а после — вытянули на поверхность.

Корова не пострадала, сообщает амурский центр ГЗ и ПБ.

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#Белогорск #животные #происшествия

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