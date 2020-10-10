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10октября
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сегодня, 15:46 0

Благовещенка открыла благотворительный магазин, чтобы помогать вещами обездоленным

Благовещенка открыла благотворительный магазин, чтобы помогать вещами обездоленным
Фото: amurobl.ru

Жительница Благовещенска Анна Котельникова выиграла в открытом конкурсе «Школа филантропии» фонда Потанина. Размер гранта составил более 100 тысяч рублей. Полученные деньги она потратила на аренду помещения под социальный магазин и его оборудование. Идею амурчанка позаимствовала у коллег из Санкт-Петербурга.

Сейчас неравнодушные жители Приамурья приносят в магазин «Благодарю» свои вещи, в том числе и новые. Цена них устанавливается не более 500 рублей. Амурчане помогают благотворительному магазину одеждой, обувью, аксессуарами и так далее. Часть вещей идет на реализацию в магазине, часть — на благотворительные акции в социальные учреждения, часть — в приюты для животных. Прибыль от магазина Анна Котельникова тратит на покрытие расходов.

— Мы работаем уже две недели, и такого наплыва желающих поделиться вещами я не ожидала. Нашего помещения площадью 20 квадратных метров уже не хватает, чтобы разместить все вещи, которые приносят. Скоро планируем расшириться и арендовать дополнительное помещение. Вчера мы отправили 4 мешка с одеждой в детский дом села Садовое, а сегодня два мешка отправились в Малиновский дом-интернат, — рассказала инициатор проекта.

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#жизнь #помощь

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