В Благовещенске появилась «Аллея Учителей»

Фото: благовещенск.рф

В рамках сегодняшней масштабной акции «Город берегу» в районе БГПУ появилась «Аллея Учителей». Там высадили 45 саженцев ореха, рябины и тополя серебристого. Аллея посвящена 90-летнему юбилею вуза.

В акции приняли участие педагоги, студенты БГПУ и выпускники вуза прошлых лет, в том числе заместитель председателя правительства Амурской области Светлана Яковлева и заместитель мэра города Благовещенска Виктория Хопатько, сообщается в Инстаграме городской администрации.

— Замечательно, что сегодняшний старт акции начинается не только с уборки территории, но еще с тех действий, которые помогут в дальнейшем сохранять нашу малую Родину и всю планету. Благовещенский государственный педагогический университет вышел с инициативой создать «Аллею Учителей». Это значимое событие, на которое пригласили выпускников университета и сегодняшних студентов. Особенно важно, что эта аллея посвящена первым учителям Амурской области, города Благовещенска. Очень почетно, что такая аллея появится в столице Приамурья. Мы надеемся, что жители города Благовещенска будут трепетно относиться к тому, что сегодня происходит и будут помогать сохранять то, что сегодня сделано руками их земляков, — отметила заместитель мэра города Благовещенска Виктория Хопатько.