Благовещенского водителя, который пытался сбежать от сотрудников ДПС, посадили на трое суток

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Благовещенский городской суд Амурской области рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении жителя города. По материалам дела, в октябре 2020 года в Благовещенске на улице Калинина амурчанин оказал неповиновение сотруднику полиции.

Сначала водитель не выполнил требование об остановке, а когда его всё-таки остановили, пытался скрыться бегством, отталкивался, хватался за форму, сообщается на сайте городского суда.

В последствие мужчина признал вину и, учитывая эти обстоятельства, суд вынес приговор об административном аресте сроком на трое суток.