Фото: благовещенск.рф

На улице Калинина в Благовещенске начали высаживать деревья-крупномеры. Как сообщает пресс-служба мэрии города, специально для этого приехали специалисты питомника «Свободненский» — для соблюдения всех технологических требований.

В ближайшие две недели на улицах Калинина и Театральной высадят 500 деревьев, поровну рябины красной и бархата амурского.

Сегодня во время акции «Город берегу» специалисты посадили 171 рябину. Это 10-летние растения высотой выше трёх метров. Расстояние между ними – около пяти метров. Молодые деревья появились на участке Калинина от Октябрьской до Тенистой по обеим сторонам.

— Технологический процесс такой: мы выкапываем ямку, туда кладем подкормку, перегной и ставим колышек. С колышком дерево должно простоять хотя бы года два, пока не укоренится. Сейчас поливать их не надо, потому что деревья уже «спят». Если мы сейчас их польем, когда будут морозы, корни могут растрескаться и дерево заболеет, поэтому поливать не нужно. А весной нужно ухаживать за этими деревьями обязательно, если будет сухая весна или сухое лето, нужно пролить их хорошенько, — рассказала Людмила Подсветова, генеральный директор ООО Плодопитомник «Свободненский».