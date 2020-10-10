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10октября
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сегодня, 14:34 5

На улице Калинина в Благовещенске начали высаживать деревья

На улице Калинина в Благовещенске начали высаживать деревья
Фото: благовещенск.рф

На улице Калинина в Благовещенске начали высаживать деревья-крупномеры. Как сообщает пресс-служба мэрии города, специально для этого приехали специалисты питомника «Свободненский» — для соблюдения всех технологических требований.

В ближайшие две недели на улицах Калинина и Театральной высадят 500 деревьев, поровну рябины красной и бархата амурского.

Сегодня во время акции «Город берегу» специалисты посадили 171 рябину. Это 10-летние растения высотой выше трёх метров. Расстояние между ними – около пяти метров. Молодые деревья появились на участке Калинина от Октябрьской до Тенистой по обеим сторонам.

— Технологический процесс такой: мы выкапываем ямку, туда кладем подкормку, перегной и ставим колышек. С колышком дерево должно простоять хотя бы года два, пока не укоренится. Сейчас поливать их не надо, потому что деревья уже «спят». Если мы сейчас их польем, когда будут морозы, корни могут растрескаться и дерево заболеет, поэтому поливать не нужно. А весной нужно ухаживать за этими деревьями обязательно, если будет сухая весна или сухое лето, нужно пролить их хорошенько, — рассказала Людмила Подсветова, генеральный директор ООО Плодопитомник «Свободненский».

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#жизнь #ЖКХ

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Комментарии
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  • 28ups

    28ups
    2 часа назад

    н-да, наш Зеленхоз скатился вниз дальше некуда, что столь сложный процесс как : "мы выкапываем ямку, туда кладем подкормку, перегной и ставим колышек." делают приезжие специалисты из Свободного...

    что же дальше будет с городом при таком мэре...

  • Разнящий

    Разнящий
    1 час назад

    Интересно, когда до наших градоначальников дойдёт, что деревья нужно высаживать уже взрослыми, а не эти кустики которые с вероятностью в 90% переломают.

  • Астана

    Астана
    1 час назад

    А при чем тут мэр ???

  • vertex

    vertex
    50 минут назад

    "Видимо какая - то схема дорогостоящая катания гендиректора Свободненского плодопитомника, что специалистов из Благовещенского плодопитомника нет?"

  • Разнящий

    Разнящий
    33 минуты назад

    Астана - А только мэр может остановить эту бесполезную трату денег.

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