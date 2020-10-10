В Зейском районе пьяный водитель устроил ДТП

На виновника ДТП, которое произошло 9 сентября 2020 года в Зейском районе на 5 км автодороги Ивановка—Овсянка завели уголовное дело. На момент аварии виновник был пьян, и вовсе не имел водительских прав. Уголовное дело завели по статье нарушение правил дорожного движения повлекшее смерть человека, — сообщили в пресс-службе УМВД Приамурья.

Мужчина 1982 года рождения сел выпившим за руль и не справился с управлением, автомобиль съехал с проезжей части и перевернулся. 50-летняя пассажирка скончалась на месте. Женщина 1969 года рождения и водитель получили травмы, они госпитализированы.

Виновнику ДТП грозит лишение свободы сроком от пяти до двенадцати лет, и запрет занимать определённые должности на срок до трёх лет.