Ещё из четырёх городов России возобновили международные рейсы

Со вчерашнего дня вступило в силу разрешение правительства на международные рейсы из четырёх новых российских городов. Международное авиасообщение разрешено из: Самары, Владивостока, Грозного и Красноярска, — уточнили в Росавиации.

Возобновлять международные рейсы начали с 1 августа, первыми разрешение получили Москва, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. С 20 августа в список добавили Казань, Калининград, и Новосибирск. На данный момент международное авиасообщение открыто с Белоруссию, Казахстаном, Киргизией, Южной Кореей, Египтом, ОАЭ, Турцией, Великобританией, Швейцарией, Танзанией и Мальдивами.

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zaretskaya