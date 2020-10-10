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10октября
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сегодня, 12:30 2

Ещё из четырёх городов России возобновили международные рейсы

Ещё из четырёх городов России возобновили международные рейсы
Фото: funik.ru

Со вчерашнего дня вступило в силу разрешение правительства на международные рейсы из четырёх новых российских городов. Международное авиасообщение разрешено из: Самары, Владивостока, Грозного и Красноярска, — уточнили в Росавиации.

Возобновлять международные рейсы начали с 1 августа, первыми разрешение получили Москва, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. С 20 августа в список добавили Казань, Калининград, и Новосибирск. На данный момент международное авиасообщение открыто с Белоруссию, Казахстаном, Киргизией, Южной Кореей, Египтом, ОАЭ, Турцией, Великобританией, Швейцарией, Танзанией и Мальдивами.

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#туризм #транспорт

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    1 час назад

    "Вот тебе и строгий режим коронавируса"

  • батарейка

    батарейка
    16 минут назад

    Ох и заголовок! Даже глаз режет

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