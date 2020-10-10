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10октября
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На космодроме Восточный открыли монумент Юрия Гагарина

На космодроме Восточный открыли монумент Юрия Гагарина
Фото: пресс-служба космодрома "Восточный"

На территории технического комплекса космодрома «Восточный» открыли первый ростовой монумент Юрия Гагарина в Амурской области. В руках космонавт держит первый искусственный спутник Земли. Монумент посвятили первому полёту человека в космос и первому запуску искусственного спутника, — рассказали в пресс-службе Роскосмоса.

— 12 апреля 2021 года весь мир отметит 60-летие со дня полёта Юрия Алексеевича Гагарина в космос. Работники технического комплекса космодрома «Восточный» решили увековечить это событие и создали монумент. Юрий Алексеевич, держащий в руках первый искусственный спутник Земли. Это монумент первопроходцам, первый искусственный спутник, начало космической эры. Юрий Гагарин — начало пилотируемой космонавтики, это первый в Амурской области ростовой монумент космонавту. В планах наших коллективов продолжение этой хорошей традиции: увековечивание памяти выдающихся учёных, инженеров, испытателей, которые прославляли Российскую Федерация, Советский Союз и мир своими подвигами, — директор филиала АО «ЦЭНКИ» — КЦ «Восточный» Роман Бобков.

Монумент — не первый вклад специалистов «Восточного» в создание памятных скульптур, с их помощью в аэропорту Благовещенска и на территории Амурского Государственного университета установили макеты ракет семейства «Ангара» и «Союз-2», на территории привокзальной площади Циолковского открыли парк отдыха «Ангара», на стартовом комплексе космодрома создали «Аллею пусков».

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#космодром #космос #Циолковский

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