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10октября
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Новый неутешительный рекорд: число заболевших COVID-19 в мире выросло более чем на 350 тысяч

Новый неутешительный рекорд: число заболевших COVID-19 в мире выросло более чем на 350 тысяч
Фото: pixabay.com

Число заболевших в мире превысило 36,36 миллионов, за сутки количество заражённых коронавирусной инфекцией выросло на 350 тысяч. Предыдущий рекорд по количеству заболевших был зафиксирован 8 октября — 338 779 заболевших. Количество летальных исходов выросло более чем на 6,3 тысяч, сообщает ТАСС.

127 250 новых случаев зафиксировали в Северной и Южной Америке, на втором месте по количеству заболевших Юго-Восточная Азия — 82 284. По количеству летальных случаев также лидируют Северная и Южная Америка и Юго-Восточная Азия 3 282 и 1 129, на третьей строчке Европа — 950.

Россия на 4 месте по количеству заболевших — 1 272 238, в тройке лидеров США — 7 471 688, Индия — 6 906 151 и Бразилия 5 000 694. Также в десятку лидеров входят Колумбия (877 683), Испания (848 324), Аргентина (840 915), Перу (835662), Мексика (774 020) и Южная Африка (686 891).

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#коронавирус #здоровье

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