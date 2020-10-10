Олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий наградила амурчанина Ярослава Кузнецова

Олимпийская чемпионка специально приехала в Благовещенск чтобы наградить молодого спортсмена. 13-летний Ярослав прошёл пять этапов соревнований в Новосибирске, Магнитогорске, Южно-Сахалинске, Токсово и Мурманске, и стал абсолютным победителем всероссийских открытых соревнований среди юных биатлонистов «Кубок Анны Богалий», рассказали в пресс-службе областного центра.

— Я отъездил весь сезон и по сумме всех очков победил соперников. Это круто! Я к этому шел, стремился… Неописуемые эмоции! Главное, чтобы было колоссальное желание, мечта и цель. Очень почетно получить награду от двукратной Олимпийской чемпионки Анны Богалий. Это великий человек, на нее можно равняться, — поделился своими эмоциями Ярослав Кузнецов.

Детский биатлон в последнее время начал активно развиваться в Благовещенске. Олимпийская чемпионка также проведет тренинг-семинар для детских тренеров.

— Мне очень радостно сегодня находиться в Благовещенске и чествовать нашего победителя. Как вы знаете, в марте мы дали толчок развитию амурского биатлона. Я рада, что за этот короткий промежуток времени были сделаны большие шаги. У нас уже есть чемпион. Ярослав шел к этому три года. В этом году действительно была высокая конкуренция. Самое радостное для меня, что мальчишки не просто соревнуются, они еще и дружат. Дружат их родители и их тренеры. Я уверена, что в дальнейшем мы будем видеть новые плеяды биатлонистов, что у амурского биатлона – большое будущее, — сказала Анна Богалий.

В этом году даже появилось секция «Основы биатлона» на базе школы №23 в Моховой Пади. Инициативу поддерживает и мэр города, в октябре по инициативе Олега Имамеева федерация биатлона получит субсидию на приобретение 5 винтовок для тренировок и соревнований. В планах — создать целый комплекс. Инициатором стал тренер и отец Ярослава — Сергей Кузнецов.

— Мы благодарны администрации города Благовещенска, которая поддержала идею создания федерации биатлона в Благовещенске, и сформировала правильные учебные планы. Благодаря этому у ребят появилась возможность заниматься в школе этим спортом. Нам бы очень хотелось, чтобы через несколько лет олимпийская медаль была в руках амурчанина, и мы вспоминали сегодняшнюю нашу встречу как старт к олимпийским победам. Правительство Амурской области в дальнейшем будет поддерживать развитие этого вида спорта, — сообщила Светлана Яковлева, заместитель председателя Правительства Амурской области.

Поздравить юного чемпиона и поблагодарить олимпийскую чемпионку пришла и заместитель мэра города Виктория Хопатько.

— По поручению мэра города Благовещенска Олега Гатаулловича Имамеева хочу сказать слова благодарности двум людям Анне Богалий и Сергею Кузнецову, которые показывают благовещенцам, амурчанам, дальневосточникам, и на общероссийском уровне пример беззаветной любви к своему делу, и эту беззаветную любовь передают подрастающему поколению, –— отметила Виктория Андреевна.