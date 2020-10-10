Иностранцев боятся и выгоняют из отелей: как живёт Индия без туристов

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Гоа в прошлой жизни, когда в мире ещё не было коронавируса, был местом паломничества многих туристов, в том числе и российских. Да и в других штатах там всегда было ни мало русскоговорящих людей.

Кто-то приезжал на отдых, кто-то искать путь к себе и оставался на долгие годы. Сейчас ситуация в этой стране, как и везде, не простая. Люди не были готовы к долгому карантину, но пришлось выживать в новых условиях.

Иностранцы стали разъезжаться, магазины позакрывались, местному бедному населению начали раздавать на улицах еду. Всё строго — в перчатках и масках.

Русско-индийская семья в своём Инстаграме записала большое видео о жизни индусов в период пандемии. В нём рассказывается о том, что с началом карантина иностранцев стали бояться, никто уже не хотел сделать с ними фото, как раньше. Людей начали выгонять из отелей и кричать им в след: «корона, корона».

— Гоанцы совершенно не были готовы к 21 дню карантина и, видимо, плевать хотели на закон — продолжали ездить в поисках открытых магазинов (их нет) и поэтому только что руководство штата разрешило открыть продуктовые лавочки (не знаю радоваться этому или нет, я в замешательстве), — написала в начале пандемии в своём Инстаграме Фалия, которая ещё десять лет назад переехала из Сибири на Гоа.

Эва, переехавшая в Индию восемь лет назад у себя в соцсетях рассказала, что с приходом в страну коронавируса, им с мужем пришлось сменить место жительства.

— Дипак предложил переехать в Кералу на время пандемии. Причин для переезда много. Здравоохранение и забота о людях в условиях вируса несравнимо лучше. В Керале всех больных «короной» отвозят в больницу и оказывают помощь, в Мумбаи же добираешься самостоятельно. Если кто-то не может, никому нет дела. В Керале ситуация с вирусом стабилизирована и на всех хватает больниц и врачей, т.к. на протяжении всех этих 4 месяцев власти Кералы методично отслеживали все передвижения заболевших и изолировали всех, кто с ними контактировал. В Мумбаи же этого не делают. Вот, у нас в подъезде 2 заболевших, а нас так и не пришли проверить — а вдруг у кого-то температура или кашель? В Керале такой бы номер не прошел. Нам бы звонили каждый день и интересовались, как себя чувствуем, нет ли температуры, — написала девушка. (Орфография и пунктуация сохранены. — Ред).

Переехав, этой семье всё равно пришлось близко столкнуться с коронавирусом.

— С тех пор как мы сидим на карантине, каждый раз, как только мы расслабляемся, чувствуем, что на самом деле ничего страшного не происходит и начинаем планировать прогулки, что-нибудь обязательно случается. То заболевает сразу две квартиры из нашего дома, то кто-то из соседей умирает. Пожилой мужчина, с которым мы каждый день не по разу здоровались, умер от короны. Чтоб её. Ненавижу. Испортила людям жизнь. Все теперь в масках. Никто ни с кем не может общаться, видеться нормально, — грустно сообщает Эва у себя в соцсетях.

Но и в Индии что-то да открывается после карантина. В сентябре свои двери для туристов вновь открыл Тадж Махал. Пока билеты можно купить только онлайн, посещение монумента невозможно без масок, написала местный блогер у себя на страничке.

Но всё это для местных, нам аутентичная Индия пока может только сниться. Впрочем, как и большинство других стран на карантине, о которых уже писало Амур.инфо.