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10октября
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сегодня, 00:30

Выбор читателей за 9 октября

Выбор читателей за 9 октября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 9 октября.

В Благовещенске запустили мусороперерабатывающий комплекс (фото)

В пятницу, 9 октября, в Благовещенске начал свою работу мусороперерабатывающий комплекс «БлагЭко». Стройку масштабного предприятия начали еще в 2007 году, но по тем или иным причинам ввод в эксплуатацию откладывали. За 13 лет на строительство объекта потратили около миллиарда рублей. Сегодня был дан старт работе предприятия.

Работать на «удалёнке»: в Хабаровском крае ужесточили коронавирусные ограничения

С сегодняшнего дня, 9 октября, в Хабаровском крае ужесточили коронавирусные ограничения. Согласно предписанию, переводу на дистанционный режим работы подлежат сотрудники организаций в возрасте старше 65 лет. Все массовые мероприятия должны вновь проводиться со строгим соблюдением социальной дистанции.

Специалисты назвали причину затопления молоканского кладбища

Специалисты МКП «ГСТК» озвучили причину, по которой топит молоканское кладбище в Благовещенске. Вода поступает через отверстия в заборе.

Новый антирекорд: в Приамурье выявили 53 новых заражения COVID-19

В Амурской области лабораторно подтверждены 53 новых случая коронавирусной инфекции. 27 заражений выявили в Благовещенске.

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#Обзор #интернет #СМИ

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