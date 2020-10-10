Выбор читателей за 9 октября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 9 октября.

В пятницу, 9 октября, в Благовещенске начал свою работу мусороперерабатывающий комплекс «БлагЭко». Стройку масштабного предприятия начали еще в 2007 году, но по тем или иным причинам ввод в эксплуатацию откладывали. За 13 лет на строительство объекта потратили около миллиарда рублей. Сегодня был дан старт работе предприятия.

С сегодняшнего дня, 9 октября, в Хабаровском крае ужесточили коронавирусные ограничения. Согласно предписанию, переводу на дистанционный режим работы подлежат сотрудники организаций в возрасте старше 65 лет. Все массовые мероприятия должны вновь проводиться со строгим соблюдением социальной дистанции.

Специалисты МКП «ГСТК» озвучили причину, по которой топит молоканское кладбище в Благовещенске. Вода поступает через отверстия в заборе.

В Амурской области лабораторно подтверждены 53 новых случая коронавирусной инфекции. 27 заражений выявили в Благовещенске.