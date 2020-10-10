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10октября
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сегодня, 09:09 0

В благовещенской библиотеке имени Бориса Машука идёт ремонт

Ремонтные работы ведутся в единственной библиотеке микрорайона – библиотеке имени Бориса Машука, расположенной по адресу ул. Институтская, 10/1.

Сейчас ремонтируют фасад здания и меняют окна. На следующую неделю запланирована покраска.

– Рабочие начали демонтаж оконных проемов, предстоит заменить 6 окон старого образца. Саму библиотеку покрасим в белый цвет, архитектурные элементы – в зелёный и серый. Кроме того, на этапе подписания договора находятся работы по замене системы теплоснабжения, будет увеличено количество радиаторов. На этапе аукциона – работы по замене электропроводки. Все эти работы финансируются из городского бюджета, – поделилась Александра Рихновец, заведующая библиотекой имени Бориса Машука.

Ремонт проводится за счёт городского бюджет и является лишь началом больших изменений. Дальнейшая модернизация произойдёт в рамках реализации национального проекта «Культура». На это будет направлено 5 миллионов рублей. В настоящее время готовится сметная документация.

В перспективе обновление всех помещений библиотеки общей площадью 1702 квадратных метра, закупка современного оборудования, обновление мебели и книжного фонда. Отраслевая, научная, художественная литература, детские развивающие книги – суммарно будет обновлено более 1000 экземпляров книг, на что заложено более 700 тысяч рублей. Кроме того, будет реализована концепция библиотеки-обсерватории, сформированы концептуальные зоны. Закончить модернизацию планируют в 2021 году.

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#культура

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