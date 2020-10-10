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10октября
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Амурчанин стал бронзовым призером в киберспартакиаде Почты России

Амурчанин стал бронзовым призером в киберспартакиаде Почты России
Фото: pixabay.com

Почта России впервые провела спартакиаду для сотрудников по киберспорту в индивидуальном (FIFA 2020 и Mortal Kombat) и командном (Dota 2, World of tanks и CS:GO.) зачёте. Сотрудник УФПС Амурской области Иван Осипов в составе команды Дальнего Востока стал бронзовым призером в игре World of tanks, сообщает пресс-служба организации.

Команда Дальнего Востока состояла из 29 сотрудников почты. Лидер команды амурчанин Иван Осипов. В суперфинале коллектив боролся с командой Макрорегиона Южный и обиграла со счетом 1:0.

– В условиях пандемии руководство приняло интересное решение — впервые провести такое корпоративное мероприятие, как киберспартакиада. Каждый сотрудник мог принять в ней участие. Нам немного не хватило баллов, чтобы сразиться за первое место. Уверен, в следующем году обязательно будет реванш, и мы докажем, что дальневосточники – лучшие, – отметил Иван Осипов.

Стоит отметить, что Почта России не первый раз организует массовые мероприятия для сотрудников. В 2019 году около 500 работников приняли участие в соревнованиях проводимых в 8 дисциплинах Всероссийской спартакиады: мини-футбол, волейбол, бег, шахматы, плавание, гиревой спорт, мультиспорт и стритбол. В этом году по соображениям безопасности участников Почта России перевела традиционную спартакиаду в онлайн-формат.

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#отдых #спорт

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