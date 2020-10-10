Гороскоп 10 октября: Львы отправятся в поездку, а Скорпионам не повезёт в любви

Восход Солнца: 06:44

Заход Солнца: 17:48

Солнце в Весах.

Овен. Постарайтесь выкроить побольше времени для занятий, которые вам приятны и интересны. Не стоит ограничивать себя в желаниях и стремлениях. Работа или деловые встречи потребуют значительных усилий. Возможны проблемы материального характера.

Телец. Будьте готовы к серьезным проблемам с друзьями или близкими людьми. Избегайте любовных приключений: вас ждет обман или разочарование. Семейные проблемы повлекут за собой дополнительные расходы.

Близнецы. День благоприятен для путешествий, физических нагрузок, операций с недвижимостью. Вас ожидают деловые и личные свидания. Устройте себе и близким небольшой праздник, но при этом избегайте излишеств в еде.

Рак. День символизирует покорность, подчинение, мудрость. Прислушайтесь к советам опытных специалистов, старших родственников, педагогов. Постарайтесь уделить как можно больше внимания своим детям.

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Лев. Звёзды обещают дальнюю поездку, которая завершится приятной встречей. Не мчитесь вперед без оглядки, иначе попадете в непредсказуемую ситуацию.

Дева. Планеты советуют спокойно получать удовольствие от комплиментов. Женщинам благоприятны новые знакомства — вы можете блеснуть, показать себя с лучшей стороны. У мужчин неожиданные неприятности могут значительно усложнить отношения с родственниками.

Весы. Вы проявите на работе излишний эгоцентризм и не подпустите коллег к вашим проектам и делам из-за страха соперничества. Будьте сдержанны в контактах. Постарайтесь все неприятности воспринимать по-философски. Вторая половина дня может принести вам приятную встречу.

Скорпион. Звёзды рекомендуют перегруппировать силы или найти новых союзников, чтобы довести до конца начатое дело. Опасный день. Вероятны неудачи в любовных делах или столкновения с посторонними людьми.

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Стрелец. В центре внимания окажутся контакты с окружающими. Вам придется в неформальной обстановке решать много вопросов с коллегами, начальством, деловыми партнерами. Скорее всего, день будет занят каким-то сложным, но интересным делом.

Козерог. День напряженный. Не исключены травмы или сердечный приступ. Вероятен крупный скандал или разрыв отношений с давним партнером. Рекомендуется провести день в компании самых близких друзей, избегая делового общения, одиночества и длительных прогулок.

Водолей. Вы будете блистать остроумием, стремиться к участию в различных диспутах, спорах. Сила чувств будет положительно влиять на ваше эмоциональное состояние. Отношения с домашними вполне стабилизируются и наполнятся тихим, взаимным удовлетворением.

Рыбы. Благоприятно начинать новые дела, заключать договоры, сделки. В работе может быть успех независимо от рода деятельности. Возможны приятные неожиданности или прибавление в семействе.

Астролог: Вальдемар Небоходцев