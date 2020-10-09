На автозаправке в Благовещенске нашли подозрительную сумку
Сегодня вечером спецслужбы перекрыли улицу Октябрьскую в Благовещенске. Как сообщили очевидцы, было закрыто движение на участке от Калинина до Мухина.
Возле автозаправочной станции находилась автоцистерна и несколько патрульных автомобилей полиции, а также автомобиль кинологической службы.
Как сообщили в пресс-службе полиции Благовещенска, в районе станции обнаружили подозрительный предмет. После проверки выяснилось, что подозрение вызвала сумка с вещами. Опасности она не представляла.
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