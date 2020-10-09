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9октября
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Зам генпрокурора России утвердил обвинительное заключение по делу о заражении амурских детей гепатитом С

Зам генпрокурора России утвердил обвинительное заключение по делу о заражении амурских детей гепатитом С

Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих врачей Амурской областной детской клинической больницы. Они обвиняются в ненадлежащем исполнении своих обязанностей вследствие небрежного отношения к службе и обязанностей по должности, повлекшем существенное нарушение прав и законных интересов граждан, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

Следствие установило, что обвиняемые — заведующие гематологическим и эпидемиологическим отделениями, а также заместитель главного врача по лечебной работе, — халатно отнеслись ко своим обязанностям. На протяжении десяти лет они не обеспечивали соблюдение эпидемиологической безопасности в больнице, из-за использования нестерильных медицинских инструментов вирус длительное время передавался от одного пациента гематологического отделения к другому.

При первоначальном обращении в отделение лечебного учреждения дети госпитализировались без клинических и лабораторных признаков заболевания. У всех имелись отрицательные результаты лабораторного обследования, а в дальнейшем при обращении выявлялись положительные маркеры вируса.

Всего гепатитом С заразились 157 несовершеннолетних. О нарушениях правоохранительным органам стало известно после обращения в 2018 году родителей заболевших детей в амурское управление Роспотребнадзора.

С начала 2019 года случаи инфицирования детей гепатитом прекратились.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Благовещенский городской суд Амурской области для рассмотрения по существу.

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