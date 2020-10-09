Пик заболеваемости COVID-19 в России будет пройден в начале ноября

Согласно созданной «Сбером» модели заболеваемости, если все будут соблюдать меры безопасности, пик будет пройден 8 ноября, а число новых заболевших за сутки составит 16,8 тысяч человек. В случае если граждане будут вести себя как в допандемический период, количество новых заболевших за один день на пике составит 23,3 тысячи человек. При частых нарушениях мер безопасности пик заболеваемости придется на 12 ноября, а число заболевших за день вырастет на 22 тысячи человек. После этого пандемия пойдет на спад, следует из прогнозов «Сбера».

При этом в Москве пик заболеваемости может наступить чуть раньше — в конце октября. В случае самого неблагоприятного сценария, когда граждане совершенно не соблюдают правила безопасности, число заболевших за сутки в столице составит 8 тысяч человек, а пик придется на 24 октября.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 36,1 млн человек, свыше 1,05 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 260 112 случаев заражения, выздоровели 1 002 329 человек, умерли 22 056. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.