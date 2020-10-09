Пик заболеваемости COVID-19 в России будет пройден в начале ноября
Пик заболеваемости россиян коронавирусом придется на начало ноября этого года, сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз «Сбера» на портале Сбериндекс.
Согласно созданной «Сбером» модели заболеваемости, если все будут соблюдать меры безопасности, пик будет пройден 8 ноября, а число новых заболевших за сутки составит 16,8 тысяч человек. В случае если граждане будут вести себя как в допандемический период, количество новых заболевших за один день на пике составит 23,3 тысячи человек. При частых нарушениях мер безопасности пик заболеваемости придется на 12 ноября, а число заболевших за день вырастет на 22 тысячи человек. После этого пандемия пойдет на спад, следует из прогнозов «Сбера».
При этом в Москве пик заболеваемости может наступить чуть раньше — в конце октября. В случае самого неблагоприятного сценария, когда граждане совершенно не соблюдают правила безопасности, число заболевших за сутки в столице составит 8 тысяч человек, а пик придется на 24 октября.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 36,1 млн человек, свыше 1,05 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 260 112 случаев заражения, выздоровели 1 002 329 человек, умерли 22 056. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.
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