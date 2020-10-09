Новый антирекорд: в Приамурье выявили 53 новых заражения COVID-19

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В Амурской области лабораторно подтверждены 53 новых случая коронавирусной инфекции. 27 заражений выявили в Благовещенске.

В Тынде зарегистрировали 13 новых случаев, пять — в Тындинском районе, три в Тамбовском районе, два в Благовещенском районе, по одному в Свободном, Зее и Константиновском районе.

Темп прироста за последние сутки составил 1,2%.

С нарастающим итогом в Амурской области выявлен 4 661 случай COVID-2019. Показатель заболеваемости — 589,97 на 100 тысяч населения.

3 039 человек выписались из стационара с выздоровлением. Количество летальных случаев составляет 54 человека.

2 377 человека контактировали с заболевшими.