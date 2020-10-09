Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:20 5

Новый антирекорд: в Приамурье выявили 53 новых заражения COVID-19

Новый антирекорд: в Приамурье выявили 53 новых заражения COVID-19
Фото: pixabay.com

В Амурской области лабораторно подтверждены 53 новых случая коронавирусной инфекции. 27 заражений выявили в Благовещенске.

В Тынде зарегистрировали 13 новых случаев, пять — в Тындинском районе, три в Тамбовском районе, два в Благовещенском районе, по одному в Свободном, Зее и Константиновском районе.

Темп прироста за последние сутки составил 1,2%.

С нарастающим итогом в Амурской области выявлен 4 661 случай COVID-2019. Показатель заболеваемости — 589,97 на 100 тысяч населения.

3 039 человек выписались из стационара с выздоровлением. Количество летальных случаев составляет 54 человека.

2 377 человека контактировали с заболевшими.

Просмотров всего: 1466

#коронавирус #здоровье #медицина

распечатать


Общество

Зам генпрокурора России утвердил обвинительное заключение по делу о заражении амурских детей гепатитом С
В России и мире

Пик заболеваемости COVID-19 в России будет пройден в начале ноября
Коронавирус

Эпидемиолог: маска — спасение от коронавируса в автобусе
Коронавирус 5

Василий Орлов: «Из-за COVID нам всем нужно научиться жить по-новому»
Комментарии
Показать все (5)
  • мыжго

    мыжго
    1 час назад

    Верите? Если да, то попробуйте вызвать врача. И через неделю, если он всё таки дойдет до вас (по рассказам знакомых часто вообще не приходит), попробуйте поверить ещё раз.

  • Никааааа

    Никааааа
    49 минут назад

    Мыжго, как это связано? Верите не верите врач на дом и статистика?

  • мыжго

    мыжго
    26 минут назад

    Я про статистику

  • Туська

    Туська
    22 минуты назад

    Тоже вообще не верю в статистику. Сковородинский район прям тишина??? Или замалчивают????????

  • Читатель новостей

    Читатель новостей
    19 минут назад

    В свободном всё хорошо,по отчёту.

Показать все (5)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь