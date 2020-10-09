Всю ночь в Приамурье будет лить дождь: прогноз погоды на 10 октября

На юге области ожидается переменная облачность, ночью пройдет дождь. В некоторых районах области дождь ожидается и в течение дня. Ветер ночью южный, юго-восточный 5-10 метров в секунду, днем юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура ночью составит +2°С …+7 °С, днем +11°С …+16 °С.

В Белогорске и Завитинске завтра переменная облачность, небольшой дождь. Днём температура +7°С...+12°С, ночью +6°С...+8°С, ветер южный, юго-западный 4-10 метров в секунду.

В Райчихинске завтра переменная облачность, ожидается дождь. Днём температура +9°С...+14°С, ночью +7°С...+9°С, ветер южный, юго-западный с порывами до 10 метров в секунду.

В Архаре завтра облачно, всю ночь и днём после обеда будет идти дождь. Днём температура +9°С...+16°С, ночью +7°С...+10°С, ветер южный, юго-восточный с порывами до 10-12 метров в секунду.

В Свободном и Шимановске пасмурно, в первой половине дня дождь. Днём температура воздуха +8°С...+12°С, ночью +5°С...+8°С. Ветер южный и юго-западный 3-10 метров в секунду.

В Зее пасмурно, дождь будет лить и ночью, и днём. Температура днём +3°С...+6°С, ночью +3°С...+6°С. Ветер юго-восточный 3-10 метров в секунду.

В Сковородине пасмурно и дождливо. Днём воздух прогреется до +4°С, ночью +2°С. Ветер южный и юго-западный 2-5 метров в секунду.

В Тынде пасмурно, дождь со снегом. Днём воздух прогреется до +4°С, ночью +1°С...+2°С. Ветер разных направлений 2-6 метров в секунду, сообщает gismeteo.ru.

В Благовещенске переменная облачность, ночью дождь, днём без существенных осадков. Температура воздуха ночью +5°С...+7°С, днём +13°С...+18°С. Ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду,