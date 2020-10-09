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9октября
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сегодня, 18:04 0

Эпидемиолог: маска — спасение от коронавируса в автобусе

Эпидемиолог: маска — спасение от коронавируса в автобусе
Фото: pixabay.com

Заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в своём интервью на радио Sputnik поделился советами в плане предосторожности в условиях распространениях коронавируса, сообщает МК. Эксперт поделился способами снижения риска заражения коронавирусной инфекцией при передвижении на общественном транспорте.

Самым главным, по словам Покровского, остаётся ношение маски. Однако он подчеркнул, что надевать её необходимо заблаговременно, а не непосредственно в салоне автобуса или у кассы метро. Перед входом в метро и на автобусной остановке зачастую можно увидеть большое количество людей, в том числе без средств защиты. Также эксперт советует носить маску на протяжении всего времени пребывания в общественном транспорте. Рекомендацией стало и ношение перчаток, если же они остались дома, то нужно как можно чаще мыть руки и стараться не трогать предметы в транспорте.

Положительным моментом эксперт назвал проветривание салона, так как открытые окна снижают вероятность заражения. С другой стороны, нужно избегать возможности простудиться из-за открытых окон, поэтому всё полезно в разумных пределах.

Вадим Покровский напомнил и о социальном дистанцировании, которое распространяется на общественный транспорт. К тому же сотрудник Роспотребнадзора поделился мнением, что лучше ходить пешком, так как это гораздо полезнее.

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#коронавирус

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