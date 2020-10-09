Эпидемиолог: маска — спасение от коронавируса в автобусе

Самым главным, по словам Покровского, остаётся ношение маски. Однако он подчеркнул, что надевать её необходимо заблаговременно, а не непосредственно в салоне автобуса или у кассы метро. Перед входом в метро и на автобусной остановке зачастую можно увидеть большое количество людей, в том числе без средств защиты. Также эксперт советует носить маску на протяжении всего времени пребывания в общественном транспорте. Рекомендацией стало и ношение перчаток, если же они остались дома, то нужно как можно чаще мыть руки и стараться не трогать предметы в транспорте.

Положительным моментом эксперт назвал проветривание салона, так как открытые окна снижают вероятность заражения. С другой стороны, нужно избегать возможности простудиться из-за открытых окон, поэтому всё полезно в разумных пределах.

Вадим Покровский напомнил и о социальном дистанцировании, которое распространяется на общественный транспорт. К тому же сотрудник Роспотребнадзора поделился мнением, что лучше ходить пешком, так как это гораздо полезнее.