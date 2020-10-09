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сегодня, 17:53 5

Василий Орлов: «Из-за COVID нам всем нужно научиться жить по-новому»

Василий Орлов: «Из-за COVID нам всем нужно научиться жить по-новому»
Фото: @va.orlov

В пятницу, 9 октября, прошло очередное заседание областного оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса. Ситуация в регионе осложняется, число заболевших растёт.

— На текущей неделе отмечается стабилизация заболеваемости ОРВИ, на 15 % ниже уровня прошлой недели, но всё же уровень превышает заболеваемость в аналогичном периоде прошлого года. Прирост заболеваемости ОРВИ отмечается в Мазановском, Селемджинском, Шимановском и Серышевском районах. Наблюдается рост внебольничных пневмоний, зарегистрировано 420 случаев (на прошлой неделе было 384), из них «ковидных» пневмоний – 120. Если ранее болели в основном люди более молодого возраста, то сейчас это лица старше 50 лет. Работодателям рекомендовано по возможности, не нарушая трудовой процесс, перевести группу граждан старше 60 лет на дистанционную работу. Также организациям рекомендовано перевести все совещания в онлайн-режим, чтобы исключить риски заражения, — рассказала руководитель амурского Роспотребнадзора Ольга Курганова.

Губернатор отметил, что теперь нам всем стоит научиться жить по-новому.

— Мы все должны научиться жить по-новому: и ученики, и педагоги, и предприниматели, и чиновники. Если ситуация будет ухудшаться, придётся переходить к весеннему сценарию, когда все было закрыто. Но никому этого не хочется. Поэтому призываю к самодисциплине, — сказал Василий Александрович.

Вернулся глава региона и к теме дезинфекции.

— Ситуация непростая, мы внимательно следим за ситуацией. Напомню, все решения штаба обязательны к исполнению, здесь и соблюдение масочного режима, и дезинфекции на транспорте. Обязательно следует обратить внимание на школы и контролировать соблюдение масочного режима и всех профилактических мер в педагогических коллективах. Стоит активней применять имеющееся оборудование для обработки помещений на объектах транспорта. В объектах торговли и сервиса – неукоснительное соблюдение масочного режима. Каждый человек должен знать, что без маски его нигде не обслужат. Это большая работа и самодисциплина, — сказал Василий Орлов.

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#коронавирус #губернатор

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Комментарии
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  • Янтарь

    Янтарь
    1 час назад

    Смех да и только. Весной, когда женщина приехала из-за рубежа, якобы с вирусом, нас закрыли на карантин- ВСЕХ. Сейчас, когда практически в каждом малом населенном пункте идет распространение этого самого вируса, все нормально. Дети болеют, ( и никто не ведет статистику по болеющим детям!!!) они же разносят инфекцию по школам, а " крайние " оказываются педагоги. Нет слов.

  • vertex

    vertex
    54 минуты назад

    Самое интересное, что про Свободный тишина,подозрительно....

  • Ольга1972

    Ольга1972
    45 минут назад

    У нас этот вирус видимо давно, скорее всего год как циркулирует. Знакомая болела вирусной пневмонией в начале января. Сдала тест на антитела и в итоге высокий титр. Вот и все кино

  • Paster

    Paster
    38 минут назад

    Эх Вася, Вася...

  • CHEBURASHKA_28_RUS

    CHEBURASHKA_28_RUS
    14 минут назад

    Вася, с твоими мерами некому скоро Жить будет...

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