Василий Орлов: «Из-за COVID нам всем нужно научиться жить по-новому»

В пятницу, 9 октября, прошло очередное заседание областного оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса. Ситуация в регионе осложняется, число заболевших растёт.

— На текущей неделе отмечается стабилизация заболеваемости ОРВИ, на 15 % ниже уровня прошлой недели, но всё же уровень превышает заболеваемость в аналогичном периоде прошлого года. Прирост заболеваемости ОРВИ отмечается в Мазановском, Селемджинском, Шимановском и Серышевском районах. Наблюдается рост внебольничных пневмоний, зарегистрировано 420 случаев (на прошлой неделе было 384), из них «ковидных» пневмоний – 120. Если ранее болели в основном люди более молодого возраста, то сейчас это лица старше 50 лет. Работодателям рекомендовано по возможности, не нарушая трудовой процесс, перевести группу граждан старше 60 лет на дистанционную работу. Также организациям рекомендовано перевести все совещания в онлайн-режим, чтобы исключить риски заражения, — рассказала руководитель амурского Роспотребнадзора Ольга Курганова.

Губернатор отметил, что теперь нам всем стоит научиться жить по-новому.

— Мы все должны научиться жить по-новому: и ученики, и педагоги, и предприниматели, и чиновники. Если ситуация будет ухудшаться, придётся переходить к весеннему сценарию, когда все было закрыто. Но никому этого не хочется. Поэтому призываю к самодисциплине, — сказал Василий Александрович.

Вернулся глава региона и к теме дезинфекции.

— Ситуация непростая, мы внимательно следим за ситуацией. Напомню, все решения штаба обязательны к исполнению, здесь и соблюдение масочного режима, и дезинфекции на транспорте. Обязательно следует обратить внимание на школы и контролировать соблюдение масочного режима и всех профилактических мер в педагогических коллективах. Стоит активней применять имеющееся оборудование для обработки помещений на объектах транспорта. В объектах торговли и сервиса – неукоснительное соблюдение масочного режима. Каждый человек должен знать, что без маски его нигде не обслужат. Это большая работа и самодисциплина, — сказал Василий Орлов.