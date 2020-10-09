В Китае справились с коронавирусом и сняли почти все ограничения

Студенты — в классах, сотрудники — в офисах, а на выходные сотни тысяч людей отправляются в путешествия. С конца сентября возвращаются иностранцы, у которых есть действующее разрешение на проживание в Китае.

Всего с января в стране с полуторамиллиардным населением заразились 80 тысяч, скончались 4,7 тысячи. И в последние месяцы ситуация почти нормальная.

В июне Госсовет КНР опубликовал Белую книгу «Борьба с COVID-19: Китай в действии». Там перечислены 126 пунктов стратегии по противодействию вирусу. На первый этап — локализацию эпидемии в Ухане — ушел месяц, на второй — минимизацию новых случаев — два, и на третий, изгнание вируса из города, — три месяца.

В правительстве уверены: ключевой фактор успеха — дисциплинированность и солидарность граждан. При этом государственные СМИ подчеркивают роль председателя Си Цзиньпина — «сердца» Коммунистической партии Китая, как его называют в последние годы.

В начале сентября Си Цзиньпин лично вручил медали героям битвы с COVID-19 в Доме народных собраний в Пекине.

Эпицентром пандемии в начале года стал многомиллионный город Ухань. Изучив результаты анализов разных лабораторий, в конце января ввели строгий карантин. Остановили общественный транспорт, десять миллионов человек закрыли по домам.

В город перебросили медиков из других регионов, оборудовали несколько полевых госпиталей. И к 26 апреля уханьские больницы выписали всех ковидных пациентов. В стране еще происходили отдельные вспышки, но их быстро брали под контроль. Некоторые провинции и вовсе отделались измерением температуры в общественных местах и масочным режимом.

Установили жесткий контроль за прибывающими из-за границы. Многие гостиницы превратили в изоляторы.

Такая быстрота и эффективность антиковидных мер объясняется прежде всего тем, что у китайцев уже был опыт предыдущих эпидемий SARS, подчеркивает консультант Московского центра Карнеги Темур Умаров в разговоре с РИА Новости.

— Там знали, что делать, — говорит он. — Города, отдельные районы и даже жилые комплексы, если случались повторные вспышки, тут же закрывали. Местных руководителей, пропустивших вирус, снимали с должностей. И, конечно, массовое тестирование. В Ухане население проверили за десять дней, причем по разным методикам, у некоторых анализы брали по несколько раз.

Помогли и системы слежения. В популярных китайских приложениях появились так называемые коды здоровья, по которым можно оценить риск заражения и возможный контакт с носителем инфекции. По камерам наружного наблюдения вычисляли тех, кто нарушал масочный режим или карантин.

Возможность властей вводить жесткие ограничения и контролировать беспрекословное их соблюдение — важное условие успеха в борьбе с вирусом. Однако наблюдатели выделяют еще один важный фактор — общественную солидарность, дисциплинированность населения. Китайцы привыкли выполнять все указания и доверяют властям.

Первая неделя октября — выходные по случаю Дня образования КНР, «золотой туристический сезон». К тому же государственный праздник совпадает с традиционным — Середины осени. Миллионы китайцев снимаются с места ради увлекательных поездок. И коронавирус не расстроил их планы. В путешествие в первые дни октября отправились 425 миллионов человек, всего на 1,2 миллиона меньше, чем в прошлом году, сообщили в Министерстве культуры и туризма.

Загруженность популярных туристических объектов — 75 процентов. «Билеты на сегодня раскупили», — проинформировали 3 октября в официальном аккаунте Бадалин, самого посещаемого участка Великой китайской стены, в «Вэйбо» (китайский аналог твиттера). Туристической индустрии октябрьские выходные принесли 312 миллиардов юаней (45,9 миллиарда долларов).

Кинотеатры тоже ожили. С 1 по 4 октября новинки кино посмотрели 62,4 миллиона китайцев. На центральных улицах яблоку негде упасть. На набережной Вайтай в Шанхае с 30 сентября дежурит вооруженная полиция, чтобы поддерживать общественный порядок в толпе.

— Ограничения почти все сняли. Только в метро, в общественном транспорте, в госучреждениях нельзя без маски, за этим строго следят, — рассказал РИА Новости житель Шанхая Владислав Газин. Можно свободно ездить по всей стране.

— Лишь работникам сферы образования не рекомендуют покидать Шанхай, иначе — 14-дневный карантин. Но не знаю, насколько строго это контролируют, — уточняет собеседник агентства.

Владислав считает, что официальная статистика достоверна.

— Жизнь вернулась в привычное русло, очередей в медучреждения, как было зимой, нет. К тому же в интернете нет видео, фото или других сведений, свидетельствующих, что власти занижают показатели, — поясняет он. И добавляет, что китайцы очень серьезно относятся к мерам предосторожности.

В других крупных городах обстановка похожая.

— В Пекине масочный режим, но в целом все очень расслабленно, — говорит житель китайской столицы Илья Воржев. По его словам, на входе в торговые центры раньше предъявляли код здоровья, но сейчас охранники отмахиваются и пропускают людей просто так.

— Я за статистикой не слежу, однако, судя по всему, новых вспышек нет. Китайцы же паникеры, сразу бы принялись это обсуждать. Если показатели и занижают, то несильно. С другой стороны, страна слишком большая и занижать понемногу просто невозможно, — рассуждает собеседник агентства.

Темур Умаров считает, что полностью полагаться на данные китайских властей не стоит.

— Они несколько раз меняли методику подсчета новых случаев, смертей, долго не учитывали бессимптомные заражения, — поясняет эксперт. — Но, похоже, ситуация вполне стабильная, больших вспышек точно нет, скрыть это нереально, да и незачем.

Тем временем в Китае началась третья фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса местных компаний CanSino Biologics, Sinovac Biotech и Sinopharm. С конца июля в стране уже вакцинировали сотни тысяч работников жизненно важных предприятий.

Наблюдатели ожидают, что общедоступная вакцина поступит в медучреждения в ближайшие недели. С 26 по 29 октября в Пекине пройдет V пленум Центрального комитета КПК XIX созыва. И властям нельзя допустить, чтобы такое важное политическое событие испортил вирус.