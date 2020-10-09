Участок улицы Воронкова в Благовещенске открыли для движения автомобилей

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Участок улицы Воронкова от Новотроицкого шоссе до Кантемирова в Благовещенске открыли для движения транспорта. Два предыдущих дня здесь проходили работы по укладке верхнего слоя из щебёночно-мастичного асфальта.

Сейчас рабочие укладывают тротуарную плитку, устанавливают бортовой камень и леерное ограждение, занимаются устройством газонов. 10 октября специалисты займутся укладкой верхнего слоя дорожного покрытия на заездах, примыкающих к улице Воронкова, со стороны авторынка. Ещё один квартал улицы Воронкова планируют заасфальтировать к концу следующей недели.

— Этот год выдался очень дождливым, сильное переувлажнение грунта. Поэтому работы немного затянулись. Как только позволяют погодные условия, мы переходим на трёхсменный режим, чтобы доставлять меньше неудобств жителям города и оперативно закончить работы. На следующей неделе переместимся на участок от Василенко до Тепличной, приступим к подготовительным работам: уложим нижний слой асфальтобетона на парковках, займёмся подъёмом колодцев и очищением проезжей части от мусора, пыли и грязи. Улицу Воронкова частично перекроем. Если погода не подведёт, то к концу следующей недели квартал от Василенко до Тепличной заасфальтируем, — рассказали в подрядной организации.

После этого подрядчику останется заасфальтировать полквартала улицы Воронкова между Студенческой и Василенко. Завершить весь комплекс работ на улице Воронкова планируется в конце октября, сообщает администрация Благовещенска.