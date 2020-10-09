«Формула хороших дел» от СИБУРа и её величины (видео)

Уже несколько лет компания СИБУР поддерживает общественно-полезные проекты. Тут и строительство с благоустройством, и организация образовательных площадок, как для детей, так и для состоявшихся специалистов, а ещё помощь волонтёрским организациям. Подробнее об этом мы решили узнать у директора функции обеспечения поддержки бизнеса в регионах присутствия СИБУРа Станислава Каспарова.

Ежегодно побеждает 150 заявок на гранты

— Начнем, наверное, с одной из приятных новостей: она касается того, что теперь город Благовещенск и город Свободный включены в программу поддержки социально значимых проектов вашей компании. Это значит, что мы сможем участвовать в каких-то грантовых проектах. Где есть такие примеры? На что нам можно опираться, какие города уже включены в такую программу?

— Во-первых, я вас с этим знаменательным событием поздравляю. Компания приняла решение о строительстве Амурского газохимического комбината на территории области, и область вошла в семью программ социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел». Эту программу мы реализуем с начала 2016 года, в ней участвуют более 20 городов присутствия СИБУРа. Это и есть такая референсная выборка – что сделано, что мы планируем делать, чем можем уже к этому моменту похвастаться. Есть сайт формулахорошихдел.ру, созданный специально для ознакомления широкой общественности с этой программой и возможности участия в ней. Это основной ресурсный источник, из которого можно черпать информацию о программе.

— Давайте хотя бы немного расскажем о программе. Какая у неё тематика? Какие проекты попадают в сферу вашего особого внимания?

— Мы определились с тем, с чем мы реально можем помочь в городах нашего присутствия, чтобы не распылять усилия, а сфокусироваться только на том, в чём мы чувствуем себя компетентными, уверенными. Таким образом, у нас органически сложилось шесть ключевых фокусов направления, на которых мы свои усилия сконцентрировали. Это развитие городов, наука и образование, спорт и здоровый образ жизни – массовый спорт и вовлечение в занятия спортом, это культура, экологическая повестка и развитие того, чего сегодня нам особо не достаёт — добровольчество и волонтёрство. Вот эти шесть направлений мы определили для себя ключевыми и готовы слушать теперь, в том числе и жителей Амурской области, некоммерческие организации, а также других партнеров в регионе — так называемую заинтересованную сторону.

— Что касается заявки, как её правильно оформить для того, чтобы не было потом ошибок?

— Хороший вопрос, потому что мы с 2016 года работаем на этом поле и знаем, что иногда блестящий проект, у которого очень хорошие перспективы, не получает поддержку в разных ресурсных центрах просто потому, что не так оформлена заявка. К сожалению, вот это — формальное — ещё в нашей жизни остаётся. Мы практически за пять лет проделали большую работу, чтобы от сложной формы заявки прийти к такой упрощённой форме. С одной стороны, чтобы было легко заявителю, с другой стороны, чтобы мы поняли сразу, — стоит продолжать разговаривать или нет. Поэтому форма эволюционным путем получилась довольно-таки простой. На сайте выложена подробная инструкция, как её оформлять. Плюс в режиме практически 24/7 работает команда, которая сопровождает эту программу. Они всегда готовы откликнуться, чем-то помочь, что-то разъяснить — как в плане оформления заявки, так и в плане шагов по реализации проекта. Мы очень заинтересованы в том, чтобы, как мы говорим, между стульев не падали проекты только потому, что заявка неправильно оформлена.

— Победитель в каждой номинации один или их несколько?

— Мы исходим из следующей логики. На каждый город нашего присутствия при корпоративном бизнес-планировании мы умозрительно вкладываем определённую сумму. Дальше в хорошем смысле «пылесосим» заявки и смотрим, какое количество конкретных заявок этот бюджет позволяет вместить, чтобы в результате мы входили в год со сбалансированным портфелем проектов в конкретном регионе. И в программе не один победитель. Их будет несколько, суммы будут разные. Мы не ставим себе верхнюю грань, но это не означает, что у нас безграничные возможности. Иногда попадается действительно стоящий проект, который стоит непосильную для нас сумму. Но даже в этом случае мы его не отсекаем, а продолжаем работать с этим проектом. Потому что, если мы оценим с внешними экспертами его нужность как высокую, мы постараемся помочь заявителю обрести ещё какую-то поддержку в других ресурсных центрах. И, кстати, заявка, в которой уже отмечено, что её готов поддержать кто-то ещё — Фонд президентских грантов или региональные гранты — это дополнительное преимущество. Для нас это показатель того, что проект, скорее всего, будет устойчив. А для нас это важно.

— Сколько обычно подают заявок? На какое количество вы отвечаете положительно?

— Ежегодно у нас сохраняется динамика в 500-600 заявок, из которых, примерно, чуть больше, чем пятая часть, становится победителем. 150 заявок в год одерживает победу, получает наше финансирование. И надо сказать, что с каждым годом количество заявок растет. Это свидетельствует о том, что программа становится узнаваемой в регионах, она нужна, востребована, становится таким неотъемлемым элементом социальный жизни в регионах России.

— 25 октября приём заявок завершится, а когда будет известно, кто станет победителем?

— У нас комиссионные рассмотрения и принятия решения — очень долгий процесс Я вас не буду сейчас погружать. Участвуют как эксперты внутри компании из разных подразделений, чьи интересы они затрагивают, так и внешние эксперты. Стоит отметить, что с момента возникновения программы из неравнодушных партнёров, которые в регионах получают нашу поддержку, мы выбрали 13 послов программы «Формула хороших дел». Этих людей мы привлекаем к вынесению финальных решений. На принятие решения мы отводим примерно 1,5 месяца и нацелены на то, чтобы под Новый год порадовать себя и грантополучателей, в последних числах декабря объявить победителей на следующий год.

— Отслеживаете потом судьбу этих проектов? Вообще, до какой стадии следите?

— Обязательно! Ведём, как ребёнка, до совершеннолетия и ещё потом тоже присматриваем. Для нас очень важно не ограничиваться разовым выделением денег, чтобы записать себе строчку в резюме «сделали доброе дело». Безусловно, это такая комплексная программа по работе с партнёрами, заинтересованными сторонами, и я недаром в начале сказал, что по нынешним временам у нас приличная команда, которая эти проекты ведет. Мы их ведем, разумеется, и на этапе планирования. Большая глубокая работа по вёрстке календарных планов. Чтобы договориться в регионах с местными властями, зачастую мы используем общественные площадки. Сейчас, к сожалению, эпидемиологическая ситуация всё это немножко перемещает в онлайн. Но нет худа без добра – мы даём новый фокус: те заявки, которые имеют в себе цифровые компоненты, получают больший приоритет, потому что это вызов времени. Так вот, от вёрстки календарных планов, договоренности с местными площадками и аудиториями до собственно контроля за реализацией и выполнением этих ключевых показателей эффективности – они тоже есть. Мы как компания, которая выдает гранты, заинтересованы в том, чтобы эти проекты «лили воду на мельницу» наших корпоративных целей. Это мы называем обеспечением устойчивости проекта. Когда мы видим, что один и тот же проект получает поддержку на протяжении двух лет, мы уже начинаем выводить его в сторону того, чтобы он либо ещё где-то запитался финансовой поддержкой, либо трансформировался в бизнес. Малый, социальный, но зарабатывающий. И это тоже элемент устойчивости.

«Кванториум» и «IT-куб»

— Буквально 7 октября в Свободном прошло торжественное открытие сразу двух объектов – «Кванториума» и «IT-куба». В Благовещенске уже немного знакомы с этими названиями, это действительно большие проекты. Зачем компании СИБУР заниматься образовательными проектами для детей?

— Мой любимый ответ на подобные вопросы делится на две части. Из романтических соображений — потому что мы искренне полагаем, что личность должна развиваться всесторонне, развиваться так, чтобы не было мучительно больно, чтобы она использовала все возможности для роста. В этом смысле перечисленное вами — принципиально новые задумки идеологии. Не просто пространство, а вот такая система, которая дает возможности детям от 9 до 17 лет, в такой самый интересный период становления личности, прикоснуться к вещам, которые сегодня крайне востребованы. Технологии дополненной реальности, виртуальной реальности, 3D-печать и так далее. То, что прочно вошло в сегодняшний лексикон, практику, и дети должны не отставать от этого темпа развития.

А такая условно прагматичная часть нашей цели сводится к тому, что мы заботимся о своей кадровой обеспеченности, своей ресурсной базе, если это можно так назвать. Мы хотим, чтобы в тех регионах, в которых мы присутствовали, мы не бегали сломя голову и не искали тех, кто будет у нас работать, а работали с этим потенциальным кадровым резервом сызмальства, что называется. То есть мы приучаем тех, кто, надеюсь, потом придёт работать, например, на Амурский газохимический комплекс через несколько лет. Мы приучаем их с таких молодых ногтей работать с самыми современными технологиями «на ты». Большое спасибо организаторам этих проектов на уровне правительства России – это очень полезные и очень своевременные проекты ранней профориентации.

— Вы уже видите лояльность этих детей, которые там занимаются, вашей компании и желание действительно работать в будущем с этим технологиями?

— Наверное, да. В Тюменской области, в которой мы программу реализуем уже очень давно, мы это видим наглядно. Что касается Амура, скорее всего ваш вопрос больше об этом, я вам отвечу по-простому. Я вчера приехал из Свободного, где посетил уже практически запущенный «Кванториум». Для меня провели небольшую трёхминутную экскурсию. Там сидели ребята с совершенно заворожёнными глазами. Они разбирались в устройстве дронов, в режиме дополненной реальности в футуристических очках смотрели на изображения, которые оживали и шевелились. И преподаватель рассказывал, что это всё можно запросто перекладывать – и перекладывается уже – на производствах в СИБУРе. Можно делать много разных технологических операций просто благодаря таким технологиям. И этот восторг на лицах он сравним, ну я не знаю, наверное, с бронзой сборной России по футболу на чемпионате Европы. Я не знаю, конвертируется это в лояльность или нет, но вот эта первая «романтическая» цель уже нами достигнута. Хотелось бы, чтобы у молодых людей интерес к этому сохранялся, и его можно было развивать у нас на производстве.

— Есть какие-то проекты для детей, которые реализует компания?

— Да, мы развиваем направление «Наука. Образование», о котором я сказал, мы пытаемся напитывать его богатой событийной повесткой. И не только событийной, но и образовательной повесткой. У нас в портфеле много всего интересного для детей. Начиная от того, что наш корпоративный университет СИБУРа плотно работает во всех географиях со средними специальными учебными заведениями, с заведениями высшего образования, буквально за ручку ведя эти таланты. У нас в структуре СИБУРа есть даже подразделение, которое называется «Управление талантами». Мы их ищем и ведём за ручку. Начиная с этого и заканчивая такими полуобразовательными-полуразвлекательными проектами. И мы несколько из них уже в Амурскую область привезли, и они здесь прижились и полюбились. Фестиваль науки, фестивали «Я люблю химию», «Я люблю физику», где дети на очень простых примерах постигают азы естественных наук. Много всего интересного. Знаете, как худруки театров в преддверии начала сезона говорят: «Много всего интересного у нас припасено». И отрадно, что Амурская область становится частью игры.

— То есть у нас всё это тоже появится?

— Безусловно.

Форум для бизнеса

— Я знаю, что в ноябре ещё состоится форум для малого и среднего бизнеса, который будет проводиться как раз компанией СИБУР. Называется он «Код лидерства». Что это такое — вот тут, наверное, нужно немного рассказать. Событие уже совсем скоро, а для нас это новый формат. Что это, для кого?

— Для нас это тоже новый формат, поэкспериментируем вместе. Ставить себе задачи не только производственные, не только бизнесовые, но присутствуя в таком широком формате на наших территориях. В Тобольске фактически мы имеем статус градообразующего предприятия, градообразующей компании. Свободный, наверное, станет таким городом просто исходя из масштаба того производства, которое мы там задумали. Мы понимаем, что это накладывает на нас определенные, кармические что ли, обязательства – привнести свой вклад в развитие этих городов. Развитие всех направлений, всех сфер жизни. В том числе, безусловно, и предпринимательства, потому что оно является таким локомотивом развития. С другой стороны, понимаем, что одними корпоративными усилиями или одними усилиями руководства области, руководства города, мы этой самой пресловутой синергии не достигнем. Нужно, чтобы пробудилась инициатива в принципе.

Я хорошо помню студенческие годы, мне и моим товарищам приходили в голову разные идеи. Часть из них были авантюрными, часть смелыми и, наверное, они могли бы реализоваться. Мы все сидели, и у нас рефреном звучала фраза: «Вот бы кто помог». Вот вокруг этой «вот бы кто помог» мы сейчас пытаемся строить внутри «Формулы хороших дел» ещё одно наше направление, которое называется «Поддержка развития социального предпринимательства». Придумали интересный формат, уже реализовали его в Тобольске при поддержке агентства по привлечению инвестиций Тюменской области. И мы его анонсировали и много усилий вложим в то, чтобы оно была реализовано и в Амурской области при участии правительства и министерства экономического развития. Кстати, это наши соорганизаторы по форуму «Код лидерства». Это формат финансовой поддержки местных предпринимателей, проектов явно социальной направленности: общепит, прачечная, парикмахерская. Все эти предприятия должны быть, чтобы обеспечивать хорошее качество жизни жителей.

После одобрения проекта предприниматель защищает бюджет, который он заявил, и получает микрокредит при поддержке Амурской области. Мы смотрим только, как проект реализовывается. Если он реализовался — кафе, парикмахерская начинает оказывать услуги — мы гасим довольно существенную часть тела кредита за этого предпринимателя. То есть должен нам доказать, что деньги ему нужны действительно для дел.

Одним из шагов в направлении развития этой темы мы решили провести такой большой форум. Учитывая, что в этом году и Питерскому экономическому форуму, и Восточному экономическому форуму не было суждено реализоваться, пусть будет хоть эта площадка, объединяющая людей, которые сидят и думают «Вот бы кто помог», с теми, кто этот путь прошёл, реализовал свои проекты. Кто знает, как научить, в какой последовательности нужно к этому идти, поделиться опытом.

Проведём этот форум в Благовещенске и в Свободном в ноябре. Всю информацию можно для себя узнать на сайте кодлидерства.ру. И мы приглашаем на этот форум всех неравнодушных, заинтересованных, в ком теплится желание реализовать свой собственный бизнес-проект. Полезно будет в любом случае – всегда очень интересно послушать, как сейчас модно говорить, лайфхаки от тех людей, которые реализовали проекты. Посмотрим, как пойдёт. Надеемся, что первый блин не будет комом.

— Я так понимаю, что участники — это предпринимательское сообщество?

— Мы делаем ставку на эту аудиторию. Нам важны эти люди, мы хотим, ещё одно модное слово, облучить своим вниманием и дать им веру в то, что мы готовы поддерживать.

— Cтать участником форума может каждый предприниматель бесплатно? Зарегистрироваться необходимо?

— Да.

— Мы понимаем, что ситуация с пандемией пока ещё не закрыта. Если будут отменены массовые мероприятия, уже есть план Б?

— У нас всегда есть план Б, и в отношении этого форума, безусловно, тоже. Мы видим, что происходит, и, конечно, готовимся к разным сценариям. Но нам очень хочется провести это событие в очном формате.