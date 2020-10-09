Новая экспозиция открылась в райчихинском музее при поддержке «Русского угля»

В Краеведческом музее города угольщиков Райчихинска (Амурская область) в преддверии профессионального праздника Дня машиностроителя при поддержке входящей в группу САФМАР Михаила Гуцериева компании «Русский Уголь» состоялось открытие выставки «История Ремонтно-механического завода 1939-2019 гг.». Она стала новым разделом постоянной экспозиции музея - «Райчихинск: из истории становления и развития».

Об истории Ремонтно-механического завода, его первых директорах, трудовых достижениях и династиях гости экспозиции узнали от ведущего технолога и по совместительству хранителя корпоративного музея завода Елены Панаско.

Ретро фотографии, исторические документы, образцы спецодежды некоторых рабочих специальностей завода – далеко не все экспонаты, представшие перед взором зрителей.

—Теперь с историей предприятия, овеянного трудовой славой многих поколений наших горожан, смогут ознакомиться все желающие, — рассказала директор Райчихинского краеведческого музея Светлана Макавцова.

Ремонтно-механический завод города Райчихинска был основан в 1939 году как ремонтная база для нужд местного угольного разреза. С тех пор он вырос в ремонтно-производственный комплекс, выполняющий заказы не только своей головной компании «Амурский уголь» (актив федерального холдинга «Русский Уголь» в Приамурье), но и других предприятий Амурской области — от сельскохозяйственных до золотодобывающих. Завод состоит из 7 основных подразделений. Сегодня в его штате около трехсот человек. Заказы на завод приходят не только из Приамурья, но и из соседних регионов.