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Скотомогильники Приамурья приведут в порядок за три года

Скотомогильники Приамурья приведут в порядок за три года
Фото: pixabay.com

Специалисты амурского управления ветеринарии разработали «дорожную карту» по приведению в порядок областных скотомогильников. Всего на территории Приамурья расположено 223 захоронения животных, 87% из них не имеют хозяев – после распада СССР и ликвидации амурских колхозов они оказались никому не нужны.

— На сегодняшний день порядка половины этих скотомогильников не используются, остальные — не соответствуют требованиям законодательства. Однако, предъявить претензии некому — за эти объекты никто не отвечает. Каждые полгода специалисты амурского управления ветеринарии проводят дезинфекцию скотомогильников, чтобы исключить любую возможность распространения заболеваний из мест утилизации биологических отходов. Ведь некоторые из этих объектов находятся в зонах подтоплений, что создает дополнительные риски. Однако, проблема требует комплексного решения, — рассказал начальник управления ветеринарии Амурской области Сергей Самохвалов.

Новая «дорожная карта» предполагает обследование и ликвидацию ненужных или опасных скотомогильников. Остальные же будут приведены в нормативное состояние. Если верить дорожной карте, в течение трех лет в все места утилизации будут приведены в порядок.

Работа начнется уже сейчас – до 1 ноября специалисты обследуют все существующие скотомогильники и возьмут необходимые пробы, в том числе и на наличие сибирской язвы. После этого будут приниматься решения о дальнейшей судьбе каждого амурского скотомогильника, сообщает областное управление ветеринарии.

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#животные #сельское хозяйство

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