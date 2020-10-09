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9октября
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В Амурской области зарегистрировано два случая клещевого риккетсиоза и ни одного энцефалита

В Амурской области зарегистрировано два случая клещевого риккетсиоза и ни одного энцефалита
Фото: pixabay.com

В Приамурье за сезон клещей не зарегистрировано случаев заболевания клещевым энцефалитом. Однако зарегистрировано два случая клещевого риккетсиоза.

Ежегодно в рамках нацкалендаря профилактических прививок правительство области выделяет средства для приобретения вакцины и иммунизацию. В этом году выделили более 30 миллионов рублей. Всего привито почти 49 тысяч человек, из них около 19 тысяч детей, что составляет 84,4 % от плана.

В сезон 2020 года от укусов пострадали 1 648 человек, в том числе 512 детей. Это ниже уровня прошлого года на 10 %.

В 78,5 % случаев укусы произошли в природных условиях, 3,7 % — в населённых пунктах, завозные из других регионов — 12 %. Также в производственных условиях укусили 6 %, на территории ДОУ — 0,13 %.

В медорганизациях области организовано 77 пунктов серопрофилактики, обеспечено наличие неснижаемого запаса иммуноглобулина более трёх тысяч доз.

Центр гигиены и эпидемиологии Амурской области проводил исследования клещей даже в выходные и праздники. Всего исследовали 834 клеща, 52 — заражены возбудителями инфекций, из них вирусом энцефалита — 9, боррелиями — 41, риккетсиями — 2.

Также специалисты обработали 321 гектар, их них 210 — летние оздоровительные учреждения. Самым надежным средством профилактики клещевого энцефалита является вакцинация.

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#животные #жизнь #медицина #наука

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