Главное «За неделю!»: Коронавирус, Амурские тигры, ТикТок

Пятница. Время подводить итоги. Мы традиционно представляем вашему вниманию дайджест с главными событиями уходящей недели. То, что вы читали, обсуждали, чем делились друг с другом.

Всем привет! Это Амур Инфо и традиционный пятничный дайджест новостей. Неделя была насыщенной и нам есть что Вам рассказать. Как всегда, всё самое интересное и обсуждаемое. Кстати, в конце этого выпуска Вас ждёт одна из самых приятных фраз на свете. Заинтригованы? Тогда смотрите до конца. Погнали!

Ну начнём с того, что уже на самом старте недели мэр города Благовещенска Олег Имамеев в своём инстаграм аккаунте поделился новостью о том, что его очередной тест на ковид оказался положительным. Да уж, ситуация с коронавирусной инфекцией, мягко говоря, опять становится не самая благоприятная.

Буквально вчера в области было зарегистрировано 49 новых случаев заражения главным вирусом этого года. Пугает то, что данная цифра держится на протяжении всей недели. В среду подтвердились 43 случая, во вторник – 40, а на старте недели нас ожидала цифра в 36 официально заразившихся. Все эти цифры далеко не самые утешительные, особенно на фоне заявления вирусологов, мол, совсем скоро на регионы обрушится вторая волна COVID-19. Да уж, приятного мало. В общем, все мы живём в этой сложной ситуации уже достаточно долго. Мы прекрасно понимаем, что от этого все уже устали, но мы не перестанем напоминать Вам о мерах индивидуальной защиты. Всё это для Вашего же блага, дорогие друзья! Так что берегите себя и своих близких!

Трёх руководителей амурской областной детской клинической больницы обвиняют в массовом заражении детей Гепатитом С. Напомним, инцидент произошёл в декабре 2018 года. Тогда к расследованию обстоятельств подключился Роспотребнадзор, а также местные законодатели. В итоге по факту халатности части руководства больницы следователи возбудили уголовное дело. На днях Следственный комитет России передал в Генеральную прокуратуру уголовное дело с обвинительным заключением в халатности. В списке обвиняемых: заместитель главного врача по лечебной работе, а также заведующие отделениями эпидемиологии и гематологии.

За почти два года из 164 несовершеннолетних заразившихся пациентов, завершили лечение только 27. Но на этом программа восстановления не заканчивает свою работу. Она будет вестись до тех пор, пока не будут вылечены все дети.

Не самая добрая весть прилетела к нам из Хабаровского края. Именно там специалисты охотнадзора нашли еще одного погибшего амурского тигра. По предварительным данным, причина смерти животного пока не установлена. Но пугает больше всего статистика, ведь за последние две недели краснокнижных обитателей дальневосточной земли стало на два меньше. Напомним, что смерть хабаровского тигра стало второй, после смерти тигра Павлика. Такие вот дела…

Ладно, давайте сменим невесёлую пластинку и поговорим о каких-нибудь более-менее позитивных новостях!

Как говорится в мемах «Современные проблемы требуют современных решений». Так вот Дальневосточный государственный аграрный университет завёл официальный аккаунт в тиктоке. Среди амурских вузов он стал первым, кто откликнулся на модные тенденции.

Здесь будут размещать ролики о жизни университета. В рубрике «Чё как» расскажут новости университета. А в рубрике «Наука в три пятнадцать» преподаватели расскажут просто о сложном.

А теперь самое главное. Создавать контент будут преподаватели и деканы, чтобы показать студентам, что в вузе работают не только грамотные специалисты, но и просто интересные люди. Так что в адрес админа, как это принято делать в интернет пабликах, лучше ничего не писать. Тикток-тиктом, а вот анфоловинг из университета Вам могут запросто устроить за какой-нибудь резкий комментик. Так что смотрим, лайкаем, и репостим. Аккуратно.

Ну и коротко о других новостях:

Почти полторы тысяч амурчан, потерявших работу во время пандемии, смогли вновь трудоустроиться. 200 амурских предприятий создали рабочие места специально для них.

Почти 40 килограммов марихуаны изъяли амурские наркополицейские. Честно, каждый раз удивляюсь таким цифрам. А вы еще говорите у нас земля не плодородная!

В зею выпустили больше 124 тысяч мальков сазана. Между прочим, впервые использовали рыбу, которая выросла в Приамурье.

В парке дружбы начали строить скейт-парк. Площадку для любителей экстремальных видов спорта подготовят уже в этом году. А торжественное открытие состоится в следующем.

А еще в начале этой недели все учителя принимали поздравления в честь своего главного профессионального праздника. Наша редакция тоже поздравила свои первых и любимых учителей, видео с нашими поздравлениями можно найти в нашем интаграм аккаунте amur.info, а вот откровения на тему того, что в школе нам подбешивало… Нас, это нашу редакцию конечно же, ищите на сайте в разделе видео, либо в инстагарм аккаунте amur.info.tv. Глядишь, может нас с вами бесило одно и тоже.

Ладно, вот мы плавно подобрались к финалу нашего выпуска. Настало время поделиться с Вами одной из самых приятных фраз на свете: «впереди выходные». Чувствуете, как внутри сразу потеплело, как всё вокруг стало светлее, добрее… С наступающими Вам выходными, дорогие друзья. Берегите себя и до новых встреч! Пока-пока!