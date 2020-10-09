Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:17 3

Шесть незаконно установленных гаражей на Кантемирова убрал муниципалитет

Шесть незаконно установленных гаражей на Кантемирова убрал муниципалитет
Фото: @blag_dtp

Сегодня из гаражного массива по улице Кантемирова представители администрации города вывезли шесть незаконно установленных гаражей.

Видео с процессом вскрытия одного из гаражей попало в соцсети – очевидцы происходящего реагируют на ситуацию очень эмоционально, возмущаясь тем, что все происходит без полицейских и собственников незаконных построек. Однако в городской администрации нам рассказали, что владельцев этих гаражей искали, причем разными способами.

– Существует законодательно установленный порядок по работе с такими гаражами. Мы получаем заявление по объекту, проверяем, есть ли на него документы. Если выясняется, что гараж установлен незаконно, мы наклеиваем соответствующее извещение на самом гараже, где предлагаем собственнику в течение семи дней самому убрать гараж либо обратиться в администрацию. Если все безрезультатно, владельца гаража начинает искать полиция, также объявление о сносе объекта публикуется в газете «Благовещенск». Если хозяин так и не найден, администрация выезжает на место и демонтирует гараж. Присутствие полицейских и владельца гаража при этом не является обязательным, – рассказала нам пресс-секретарь мэра города Екатерина Касимова.

В администрации пояснили, что имущество, которое находится в гараже, описывают и отправляют на хранение, пока не найдется хозяин.

Что интересно – чаще всего заявления о незаконно установленных гаражах поступают в администрацию от жителей города, когда строение им мешает, например, перекрывает въезд во двор или не даёт установить детскую площадку.

– Шесть незаконных гаражей на улице Кантемирова, которые вывезли сегодня, стояли прямо на городских коммуникациях, и в случае аварии рабочие просто не смогли бы получить к ним доступ, – рассказала Екатерина Касимова.

Просмотров всего: 698

#закон #строительство

распечатать

Фотогалерея

Общество

Зам генпрокурора России утвердил обвинительное заключение по делу о заражении амурских детей гепатитом С
В России и мире

Работающим пенсионерам в России хотят вернуть индексацию пенсий

Общество

В Благовещенске по очереди перекроют перекрестки Калинина с Горького и Амурской
Статьи 9

Амурчане хотели новый дом, а получили проблемы со здоровьем (видео)
Комментарии
Показать все (3)
  • Казак

    Казак
    9 минут назад

    Перекресток ул. Воронкова - Кантемирова, несколько металлические гаражей администрация вывезла в неизвестном направлении, как незаконно установленные, а потом вместо них, наглым образом, бетонные воткнули, как будто для своих места освободили. Интересно, законно они там стоят??? Почему их не трогают, не смотря на масштабное благоустройство ул. Воронкова? Там руководство администрации бывает и их почему-то не замечает! Уберите с Воронкова все эти ржавчины, которыми редко кто пользуется по назначению, а то они не вписываются в проект «Улица Победы».

  • За Родину,за Сталина

    За Родину,за Сталина
    1 минута назад

    Наконец то в мэрии нашёлся чел с яйтсами, который хотя-бы начал борьбу с этими незаконными гаражами, хотелось бы верить, что дело не закончится только этими шестью. Их в городе намнооого больше...

  • За Родину,за Сталина

    За Родину,за Сталина
    55 секунд назад

    Наконец то в мэрии нашёлся чел с яйтсами, который хотя-бы начал борьбу с этими незаконными гаражами, хотелось бы верить, что дело не закончится только этими шестью. Их в городе намнооого больше...

Показать все (3)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь