Шесть незаконно установленных гаражей на Кантемирова убрал муниципалитет

Сегодня из гаражного массива по улице Кантемирова представители администрации города вывезли шесть незаконно установленных гаражей.

Видео с процессом вскрытия одного из гаражей попало в соцсети – очевидцы происходящего реагируют на ситуацию очень эмоционально, возмущаясь тем, что все происходит без полицейских и собственников незаконных построек. Однако в городской администрации нам рассказали, что владельцев этих гаражей искали, причем разными способами.

– Существует законодательно установленный порядок по работе с такими гаражами. Мы получаем заявление по объекту, проверяем, есть ли на него документы. Если выясняется, что гараж установлен незаконно, мы наклеиваем соответствующее извещение на самом гараже, где предлагаем собственнику в течение семи дней самому убрать гараж либо обратиться в администрацию. Если все безрезультатно, владельца гаража начинает искать полиция, также объявление о сносе объекта публикуется в газете «Благовещенск». Если хозяин так и не найден, администрация выезжает на место и демонтирует гараж. Присутствие полицейских и владельца гаража при этом не является обязательным, – рассказала нам пресс-секретарь мэра города Екатерина Касимова.

В администрации пояснили, что имущество, которое находится в гараже, описывают и отправляют на хранение, пока не найдется хозяин.

Что интересно – чаще всего заявления о незаконно установленных гаражах поступают в администрацию от жителей города, когда строение им мешает, например, перекрывает въезд во двор или не даёт установить детскую площадку.

– Шесть незаконных гаражей на улице Кантемирова, которые вывезли сегодня, стояли прямо на городских коммуникациях, и в случае аварии рабочие просто не смогли бы получить к ним доступ, – рассказала Екатерина Касимова.