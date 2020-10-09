Василий Орлов вручил удостоверения и значки 230 новым юнармейцам

В пятницу, 9 октября, на полигоне ДВОКУ 230 воспитанников Амурского кадетского корпуса вступили в ряды юнармии. Специальные удостоверения и значки ребятам вручил лично губернатор области.

— Задача юнармейского движения – воспитать настоящих патриотов нашей родины. Недаром сегодня это мероприятие проходит здесь, на полигоне ДВОКУ. Именно тут создается кластер, ядро военно-патриотического воспитания в регионе. Уже работает филиал парка «Патриот», партизанская деревня, достраивается копия Албазинского острога, ремонтируют общежития для детей, которые будут посещать эти площадки, – сказал Василий Орлов. – У нас в области юнармейское движение активно развивается. Сейчас юнармейцев в 23 раза больше, чем было в 2016 году. В целом же в Амурской области более 200 объединений военной и патриотической направленности, и юнармия является тем центром, который сможет их все объединить. Вы должны стать примером для ваших сверстников, — сказал Василий Александрович.