Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:55 0

Василий Орлов вручил удостоверения и значки 230 новым юнармейцам

Василий Орлов вручил удостоверения и значки 230 новым юнармейцам
Фото: amurobl.ru

В пятницу, 9 октября, на полигоне ДВОКУ 230 воспитанников Амурского кадетского корпуса вступили в ряды юнармии. Специальные удостоверения и значки ребятам вручил лично губернатор области.

— Задача юнармейского движения – воспитать настоящих патриотов нашей родины. Недаром сегодня это мероприятие проходит здесь, на полигоне ДВОКУ. Именно тут создается кластер, ядро военно-патриотического воспитания в регионе. Уже работает филиал парка «Патриот», партизанская деревня, достраивается копия Албазинского острога, ремонтируют общежития для детей, которые будут посещать эти площадки, – сказал Василий Орлов. – У нас в области юнармейское движение активно развивается. Сейчас юнармейцев в 23 раза больше, чем было в 2016 году. В целом же в Амурской области более 200 объединений военной и патриотической направленности, и юнармия является тем центром, который сможет их все объединить. Вы должны стать примером для ваших сверстников, — сказал Василий Александрович.

Просмотров всего: 104

#военные #губернатор #образование

распечатать


Коронавирус 5

Василий Орлов: «Из-за COVID нам всем нужно научиться жить по-новому»
Общество

До декабря в Благовещенске отремонтируют детский сад №28
Власть 3

Василий Орлов рассказал, кто из бизнесменов может рассчитывать на региональную помощь

Власть 15

Василий Орлов всерьёз взялся за вопросы экологии Приамурья
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь