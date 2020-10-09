На Урале случайно нашли шестимесячную девочку, которую мать с рождения прятала в шкафу

По словам ее знакомой Ирины (имя изменено по ее просьбе), Юлия была беременна, но, когда родила, сказала всем, что ребенок умер. Никто не знал, что ребенок жив и что женщина держит девочку у себя в квартире в сумке в шкафу. У Юлии уже есть двое детей: мальчик 13 лет и 3-летняя дочка.

— Мальчик-то молчал, а девочка в садике говорила, что у них есть кукла, «как живая, зовут Полина». Но никто внимания не обращал: думали, девочка маленькая, фантазирует, — говорит Ирина. На днях к Юлии пришли сотрудницы, они начали выпивать, потом услышали странные звуки, а мать уже была пьяная. Они залезли в шкаф, а там ребенок лежит в сумке. Они были уже пьяные, начали реветь, снимать на видео этого ребенка, спрашивать мать, как так, зачем, за что такое ребенку. Забрали ребенка сразу же к себе домой, не вызвали полицию, так как были пьяные все. А на следующий день вызвали и скорую, и полицию. Когда скорая приехала, врачи спросили: «Вы не боялись, что ребенок за сутки умрет у вас?» Но они были в таком шоке, что даже не подумали об этом. Сейчас ребенок лежит в больнице в тяжелом состоянии, а мать в психушке.

Местные жители были в шоке от такой новости.

— У нас, можно сказать, деревня, все друг друга знаем, все общались, и никто даже подумать не мог, что она на такое способна, — говорит Ирина. — У меня самой ребенок, я целый день рыдаю. Я не знаю, что она дальше собиралась делать, как прятать ее, или убить ее хотела? Дети у нее адекватные, дочка в садик ходит, одетые, чистые, я не знаю, почему она так к этому ребенку отнеслась. Вроде адекватная, работала. Ее надо наказать. Говорят, что, если девочка выживет, ее не посадят в тюрьму. Мы, весь город, считаем, что, дай Бог, чтобы девочка выжила, но мать должна сидеть. Детей у нее двоих забрали в детский дом.

Еще одна местная жительница рассказала, что женщина хотела убить ребенка, но у нее рука не поднялась. И она решила, что, может быть, девочка умрет от голода.

— Ребенка подкармливал старший сын, — говорит местная жительница. — Мать, я так понимаю, угрожала, чтобы он не говорил никому о ней.

Мы обратились за комментарием к официальному представителю ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых.

— В эту жуткую историю трудно поверить, но как бы ни тяжело было об этом говорить, она похожа на правду, — говорит Валерий Горелых. — Чтобы утверждать это, необходимо получить официальное медицинское заключение о том, что женщина, о которой идет речь, действительно является мамой малыша. Дело в том, что подозреваемая нигде в женской консультации в период беременности на учете не состояла и в момент родов за помощью к врачам не обращалась. Возможно, роды проходили в домашних условиях. После того, как представителям МВД поступил тревожный сигнал, на адрес проживания женщины выехали сотрудники территориального ОВД, которые обнаружили грудного ребенка в истощенном состоянии, срочно организовали его отправку в местную больницу, где сейчас врачи предпринимают необходимые меры, чтобы спасти малышку. У нее, по предварительным данным, гипотрофия третьей степени, а также подозрение на другие серьезные заболевания.

По словам Валерия Горелых, по данному факту сотрудники из подразделения дознания отдела полиции № 32 возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка».

— Подозреваемая воспитывает еще двух детей — мальчика 13 лет и 3-летнюю девочку. В настоящее время женщина растила детей одна. С мужем она рассталась в начале этого года. Семья на учете в ПДН не состояла, жалоб со стороны соседей на нее не поступало, — добавил полковник Горелых.