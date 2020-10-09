Не кусаюсь: как в Приамурье решают проблему бездомных собак

Новый виток активной работы с дворнягами начался недавно. Редакция Амур.инфо решила разобраться, что же сегодня предлагают власти и простые жители, чтобы сосуществование людей и животных стало комфортным для обеих сторон.

Мэрия готовит приют

— На базе ГСТК будет создана служба по отлову бездомных собак. А также мы разместим приют для животных в селе Игнатьево. Он будет работать круглый год, – рассказал мэр Благовещенска Олег Имамеев во время прямого эфира 1 октября.

В администрации рассказали порядок, по которому следят за бездомными собаками. Сначала собак отлавливают и чипируют, а также стерилизуют и вакцинируют. На сайте администрации выкладывают фотографии отловленных собак.

Если новые хозяева для животного не находятся, то через 40 дней его отпускают на волю. Перед этим на ухо каждому животному прикрепляют жёлтую бирку. По ней и определяют, что собака уже стерилизована, а значит, второй раз её уже отлавливать не будут.

— Граждане могут подать обращение в управление ЖКХ. Ведомство разыгрывает аукцион и выявляет ответственную организацию. Она и отлавливает безнадзорных животных по заявкам. А вот количество собак зависит от финансирования из областного бюджета, — сообщили в пресс-службе администрации города.

Жители же говорят вот что:

— К нам во двор пришёл бездомный пёс в начале марта. Скорее всего, его подкармливали дети. И хоть он никого не трогал, я решила написать заявление в управление ЖКХ. Однако собаку им поймать не удалось. Некоторые зооактивисты выставляли объявление в соцсети, чтобы кто-нибудь забрал пса, — рассказала благовещенка.

Также в начале этого лета горожане жаловались на огромную стаю бездомных собак в микрорайоне. Буквально неделю назад стая из шести собак грелась на солнце и около редакции ИА «Амур.инфо».

Взаимодействие

Ближе к холодному времени года безнадзорные четвероногие собираются в стаи. Совсем недавно такую «семью» заметили горожане прямо на набережной Благовещенска. Собаки лежали на песке около детской площадки. И хотя животные никого не трогают, родители всё равно боятся за своих детей.

Например, в начале августа в Моховой Пади бездомная собака покусала ребёнка. Чтобы уменьшить такие нападения, благовещенские волонтёры этим летом запустили проект «Быть человеком – иметь сострадание». Цикл передач рассказывает о правилах безопасного поведения с агрессивными животными. Это поможет детям избежать нападения собак и уменьшить травмы.

В прошлом ноябре проект «Создание системы социальной ветеринарной помощи – патронаж питомцев приютов» победил в конкурсе Фонда президентских грантов. По проекту новым хозяевам животных полагаются бесплатные консультации (44 консультации в месяц). Также новым владельцам предоставят ежегодную льготную вакцинацию животного из приюта, обработку от блох, гельминтов и клещей, а также кастрацию.

Есть и другие примеры. В Новочеснокове в прошлом году мужчина даже убивал бездомных собак, которые наносили вред его хозяйству. За жестокое обращение с животными он отделался судебным штрафом и публичными извинениями.

Ждём конца года

Решить «собачий вопрос» должны до конца этого года. Всего с начала года в Амурской области отловили 199 животных без владельцев. Обратно в среду обитания отпустили 31 четвероногого, а хозяев нашли 70 пушистых, сообщает управление ветеринарии Амурской области.

Муниципальные контракты по отлову безнадзорных животных заключили администрации Благовещенска, Белогорска, Прогресса, Свободного и Циолковского. В области договоры по отлову оформили в Белогорском, Бурейском, Завитинском и Константиновском районах. Также не останутся без отлова в Свободненском, Тамбовском и Серышевском районах.

Мероприятия по обращению с бездомными животными в Приамурье в этом году проводят юридические и физические лица. Это фонд «Горячие сердца», МАУ «Благоустройство рабочего поселка Прогресс», ИП Айвазян И.Е., МУП «Бытовые услуги», МКП «Циолковский городской сервисный комплекс», общество защиты животных «Шанс Белогорск», МКУ «Исток», ООО «Аварийно-диспетчерская служба», МУП «Автомобилист».

Из областного бюджета в этом году выделили 10 миллионов рублей на приют животных без владельцев. Средняя стоимость мероприятий для одного животного — 19 тысяч рублей. Правительство области планирует выделить ещё 25 миллионов рублей на организацию приюта для бездомных животных в Благовещенском районе. Он рассчитан на одновременное содержание 220 животных.