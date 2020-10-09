В Свободном амурчанин зарезал знакомого из-за еды

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Житель Приамурья зарезал своего знакомого во время пьяной ссоры. Причиной потасовки стали продукты из общего холодильника.

— В Свободном завершено расследование уголовного дела по обвинению 31-летнего местного жителя в совершении убийства. По версии следствия, вечером 1 августа в доме по улице 1905 года в городе Свободном между двумя мужчинами произошёл конфликт. Оба амурчанина находились под воздействием алкогольных напитков. Ссора произошла из-за того, что один из мужчин, не спросив второго, взял продукты из общего холодильника. Обвиняемый нанёс ножевое ранение своему оппоненту, от которого тот скончался на месте преступления. Предварительное следствие завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — сообщили в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области.