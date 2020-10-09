В Ромненский район прилетел гусь с Камчатки

Фото: @anton_160386

Гусь-путешественник прилетел в Ромненский район Амурской области с Камчатки. Эколог из Приамурья связался с коллегами из Москвы и отследил судьбу птицы.

Эколог Антон Сасин рассказал в своём профиле в Инстаграме интересную историю про гуся-гуменника. Птица прилетела в Приамурье с Камчатки. Здесь её поймали охотники.

«В Ромненском районе на Зубаревских озерах 20 сентября охотниками был добыт окольцованный гусь-гуменник. Фотографии с кольцами были присланы мне, а я уже переслал их вместе с запросом в Московский центр кольцевания. Выяснилось, что этот гусь был окольцован еще птенцом в 2018 году аж на Камчатке. Расстояние от его родительских мест примерно 1 900 км. Интересно, как у него пролегал путь с Камчатского полуострова в наши края: вдоль Курил или вдоль чукотского и магаданского побережья Охотского моря? В любом случае уже получены интересные и важные данные о перемещении вида», — написал Антон Сасин на своей странице @anton_160386.

Эколог также обратился к охотникам и фотографам с просьбой передавать эту информацию специалистам, чтобы те смогли отследить путь птицы и дополнить научные данные. По словам Антона Сасина, нередко охотникам удаётся подстрелить краснокнижных птиц. В этом случае учёный предложил передавать информацию анонимно.

«Если вдруг вам удалось сфотографировать окольцованную птицу, или случайно добыть её на охоте, обязательно сообщите об этом либо в охотуправление, либо орнитологам, либо напрямую в Московский центр кольцевания. Даже если вы случайно добыли краснокнижного гуся, утку или кулика и на ней оказалось кольцо с номером, сообщите хотя бы анонимно номер кольца, где и когда была обнаружена окольцованная птица, чтобы сохранить труд тех, кто окольцевал птицу, и внести свою лепту в пополнении научных данных о распространении вида», — добавил эколог.