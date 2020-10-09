В Благовещенске по очереди перекроют перекрестки Калинина с Горького и Амурской

В Благовещенске АО «Асфальт» начинает асфальтировать участок улицы Калинина – от Красноармейской до Зейской. Возможны пробки на перекрестках Калинина с Горького и Амурской.

Из-за работ по очереди будут перекрываться перекрестки улиц Калинина – Горького и Калинина – Амурской. Работники обещают занимать одно пересечение не дольше часа 9 и 10 октября, сообщает пресс-служба администрации города. Администрация просит автомобилистов планировать маршруты с учетом этой информации.

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