Жители Селемджинского района повстречали в лесу медведя (видео)

В лесополосе Селемджинского района рядом с посёлком Огоджа вчера вечером бродил медведь. Местные жители смогли снять его на видео, которое прислали администраторам партнёрского паблика @kriminal.blg. Медведь не рискнул выйти из леса, немного потоптался на месте и ушёл обратно.

– Здесь нет ничего необычного – в лесах Селемджинского района живут медведи, рядом с этими лесами живут люди. Вот они и встретились. Точно так же рядом с лесом можно встретить и лису, и фазана – ведь это их дом, – рассказал кандидат биологических наук, проректор по научной работе БГПУ Александр Барбарич.