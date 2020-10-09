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9октября
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сегодня, 14:50 0

Жители Селемджинского района повстречали в лесу медведя (видео)

Жители Селемджинского района повстречали в лесу медведя (видео)
Фото: @kriminal.blg

В лесополосе Селемджинского района рядом с посёлком Огоджа вчера вечером бродил медведь. Местные жители смогли снять его на видео, которое прислали администраторам партнёрского паблика @kriminal.blg. Медведь не рискнул выйти из леса, немного потоптался на месте и ушёл обратно.

– Здесь нет ничего необычного – в лесах Селемджинского района живут медведи, рядом с этими лесами живут люди. Вот они и встретились. Точно так же рядом с лесом можно встретить и лису, и фазана – ведь это их дом, – рассказал кандидат биологических наук, проректор по научной работе БГПУ Александр Барбарич.

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#животные #природа

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