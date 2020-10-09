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9октября
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В Благовещенске запустили мусороперерабатывающий комплекс (фото)

В Благовещенске запустили мусороперерабатывающий комплекс (фото)

В пятницу, 9 октября, в Благовещенске начал свою работу мусороперерабатывающий комплекс «БлагЭко». Стройку масштабного предприятия начали еще в 2007 году, но по тем или иным причинам ввод в эксплуатацию откладывали. За 13 лет на строительство объекта потратили около миллиарда рублей. Сегодня был дан старт работе предприятия.

«БлагЭко» будет обслуживать весь город. Планируемый объём переработки – 40 тысяч тонн мусора в месяц. В скором времени планируют построить подобные комплексы в Прогрессе и Свободном, проекты находятся на стадии утверждения. Появление такого предприятия позволит не копить мусор на свалках, а пускать его на дальнейшую переработку, ведь мусор из всех контейнеров города будет поступать в комплекс. На полигон твёрдых коммунальных отходов будут увозить только несортируемый мусор. Сейчас мусороперерабатывающий комплекс перерабатывает 30 кубов мусора в час, всего на предприятии задействовано 72 человека.

— Мусор изначально приезжает в приёмный цех, где рабочие вручную выбирают негабаритный груз, который может застопорить работу предприятия, например, старую технику и мебель. Следующий шаг — погрузка в приёмный бункер, там разрывают пакеты и распределяют мусор по лентам, потом отходы попадают в распределительный барабан, где идёт сортировка про фракциям — мелкая, средняя и крупная. Мелкую фракцию отсеивают, средняя и крупная проходит через все механизмы оптики, современная техника определяет алюминиевые банки и 4 фракции полимеров. После машин за работу опять берутся люди, мусор сортируют вручную. В завершение разобранные отходы попадают в пресс и готовятся к отгрузке, — рассказал технологию переработки представитель ООО «Полигон» Максим Шутенко.

Затем отсортированный мусор отправляется на заводы, где из него производят новые продукты. Так, бумага отправится в Уссурийск, полимерный ПЭТ — известный нам пластик — обретёт вторую жизнь на Челябинском текстильном заводе, стекло, по предварительному договору отправится в Новосибирск. В Благовещенске останутся лишь биологические отходы, они принимаются в специальные камеры для технологического компоста.

— Будет ли вестись раздельный сбор мусора, зависит прежде всего от населения. Как жители города будут реагировать, буду ли придерживаться правил. Мы, со своей стороны, предлагаем способы раздельного сбора. Сейчас контейнеры появились по 9 адресам, — объяснил директор ГБУ «Экология» Василий Офицеров.

Контейнеры для раздельного сбора мусора установили по адресам: Зейская, 285; Студенческая, 30; Студенческая, 28; Студенческая 33; Воронкова, 20; Воронкова, 22; Кантемирова, 21; Игнатьевское шоссе, 12/3; Игнатьевское шоссе 12/6.

На важность раздельного сбора мусора обратил внимание и губернатор Амурской области Василий Орлов.

— В последнее время мы всё чаще предпринимаем меры, направленные на улучшение экологической обстановки в Приамурье. Без сомнения, это сложный процесс, состоящий из разных факторов. И один из них – это новые подходы к сбору и переработке мусора. При внедрении системы раздельного сбора мусора мы столкнемся с определенными сложностями: изменить привычки людей будет непросто. Тем не менее эта работа должна вестись поэтапно. Очень важно разъяснять гражданам, что раздельный сбор будет способствовать сокращению количества свалок и объемов отходов, а в конечном счете – улучшению экологии, — отметил Василий Александрович.

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#экология

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Власть 15

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Комментарии
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  • Allenga

    Allenga
    4 часа назад

    Так долго ждали, что уж и непонятно, радоваться ли. А по существу, реально люди стоят над завалами мусора и разбирают, вот прям как на фото?! Без раздельного сбора мусора прям никак, иначе это нечеловеческие условия труда. От себя стараюсь "группировать" мусор, пакетики и пластик складываю в пакет, коплю, потом оптом выкидываю, так же бутылки и жестянки стараюсь. Может быть это иллюзия помощи, но...

  • Первый Адекватный

    Первый Адекватный
    4 часа назад

    А что этот завод перерабатывает?может он мусоросортировочный всё-таки????

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    4 часа назад

    Природе давно пора помогать. К сожалению, человек в обыкновении своем этого пока чаще всего не понимает, поскольку не догадывается о количестве мусора, который каждый из нас производит ежегодно - 450 кг на человека! Из этого только 10% сейчас как-то перерабатывается - остальное свозится на свалку, а он там преет и преет годами-десятилетиями. Так что помогайте природе!

  • Natalie43

    Natalie43
    3 часа назад

    вагончик, конвеер и лопаты с закидывающими мусор людьми, бабушки на выходе выбирают стекло.

  • старатель

    старатель
    3 часа назад

    значит таки наконец скоро заварят ВСЕ мусоропроводы !

    поставят раздельные контейнера , и потихоньку процесс начнет двигаться , плевать на экологию более нельзя !

    да пенсионерам будет трудно ,

    еще труднее будет тем кто мусорные пакеты в урны складывает , а вот подрастающее поколение если не будет знать что было по другому , то примет и будет соблюдать

    хорошее дело

  • ВиталийН

    ВиталийН
    3 часа назад

    Продукты жизнедеятельности рядового человека не наносят вреда природе. Рядовой человек природу вообще не загрязняет никак. Человек же не виноват, что ему продают товар в медленноразлагающейся упаковке. Мусороперерабатывающие заводы должны быть на балансе торговых сетей: закинули на рынок упаковку - уберите за собой упаковку.

  • Амурский ГПЗшник

    Амурский ГПЗшник
    3 часа назад

    4старатель: полностью с Вами согласен

  • Цифровой криминалист

    Цифровой криминалист
    3 часа назад

    За ярд денег они построили ангар и конвйер, где люди руками выбирают бумагу, стекло и металл?! Ай, молодцы!

  • Lepidoptera

    Lepidoptera
    3 часа назад

    Хорошая новость. Думаю, что дело для многих окажется непростым (сортировка), но принести реальную пользу природе хочется. Я даже дома придумаю вариант раздельного сбора.

  • Odissey

    Odissey
    2 часа назад

    Надо начинать с раздельного сбора мусора, а не с этой пародии на мусоропереработку. Поставить во дворах контейнеры для стекла и пластика, и не нужен такой завод...

  • tankist btb

    tankist btb
    2 часа назад

    это какой век 30 кубов в час?

  • Светослав Ильиных

    Светослав Ильиных
    2 часа назад

    Хорошее начало, только, практика показывает, часто начало является началом конца. Завод, судя по всему, сделан как быстровозводимое жилье, это недолговечно. И пожароопасно.

  • Ольга1972

    Ольга1972
    2 часа назад

    Завод скорее всего мусоросортировочный. Люди жаль без респираторов, поди пахнет ужасно

  • С форума

    С форума
    1 час назад

    За 600 млн и 1 год снять Чебурашку, за 1 млрд и 13 лет построить завод :) миссия выполнима)

  • vertex

    vertex
    49 минут назад

    "Бгг, а мусор сортировали и раньше на свалке и даже без завода"

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