В Благовещенске запустили мусороперерабатывающий комплекс (фото)

В пятницу, 9 октября, в Благовещенске начал свою работу мусороперерабатывающий комплекс «БлагЭко». Стройку масштабного предприятия начали еще в 2007 году, но по тем или иным причинам ввод в эксплуатацию откладывали. За 13 лет на строительство объекта потратили около миллиарда рублей. Сегодня был дан старт работе предприятия.

«БлагЭко» будет обслуживать весь город. Планируемый объём переработки – 40 тысяч тонн мусора в месяц. В скором времени планируют построить подобные комплексы в Прогрессе и Свободном, проекты находятся на стадии утверждения. Появление такого предприятия позволит не копить мусор на свалках, а пускать его на дальнейшую переработку, ведь мусор из всех контейнеров города будет поступать в комплекс. На полигон твёрдых коммунальных отходов будут увозить только несортируемый мусор. Сейчас мусороперерабатывающий комплекс перерабатывает 30 кубов мусора в час, всего на предприятии задействовано 72 человека.

— Мусор изначально приезжает в приёмный цех, где рабочие вручную выбирают негабаритный груз, который может застопорить работу предприятия, например, старую технику и мебель. Следующий шаг — погрузка в приёмный бункер, там разрывают пакеты и распределяют мусор по лентам, потом отходы попадают в распределительный барабан, где идёт сортировка про фракциям — мелкая, средняя и крупная. Мелкую фракцию отсеивают, средняя и крупная проходит через все механизмы оптики, современная техника определяет алюминиевые банки и 4 фракции полимеров. После машин за работу опять берутся люди, мусор сортируют вручную. В завершение разобранные отходы попадают в пресс и готовятся к отгрузке, — рассказал технологию переработки представитель ООО «Полигон» Максим Шутенко.

Затем отсортированный мусор отправляется на заводы, где из него производят новые продукты. Так, бумага отправится в Уссурийск, полимерный ПЭТ — известный нам пластик — обретёт вторую жизнь на Челябинском текстильном заводе, стекло, по предварительному договору отправится в Новосибирск. В Благовещенске останутся лишь биологические отходы, они принимаются в специальные камеры для технологического компоста.

— Будет ли вестись раздельный сбор мусора, зависит прежде всего от населения. Как жители города будут реагировать, буду ли придерживаться правил. Мы, со своей стороны, предлагаем способы раздельного сбора. Сейчас контейнеры появились по 9 адресам, — объяснил директор ГБУ «Экология» Василий Офицеров.

Контейнеры для раздельного сбора мусора установили по адресам: Зейская, 285; Студенческая, 30; Студенческая, 28; Студенческая 33; Воронкова, 20; Воронкова, 22; Кантемирова, 21; Игнатьевское шоссе, 12/3; Игнатьевское шоссе 12/6.

На важность раздельного сбора мусора обратил внимание и губернатор Амурской области Василий Орлов.

— В последнее время мы всё чаще предпринимаем меры, направленные на улучшение экологической обстановки в Приамурье. Без сомнения, это сложный процесс, состоящий из разных факторов. И один из них – это новые подходы к сбору и переработке мусора. При внедрении системы раздельного сбора мусора мы столкнемся с определенными сложностями: изменить привычки людей будет непросто. Тем не менее эта работа должна вестись поэтапно. Очень важно разъяснять гражданам, что раздельный сбор будет способствовать сокращению количества свалок и объемов отходов, а в конечном счете – улучшению экологии, — отметил Василий Александрович.